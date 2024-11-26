Ribat Panel’den inşaatlarınız için yeni nesil çözümler

RibatPanel çelik hafifliği ve betonarme sağlamlığı sunan çevreye duyarlı taşıyıcı özelliğe sahip duvar ve çatılar için yeni nesil 3D deprem panel sistemi olarak öne çıkıyor. RibatPanel sistemleri geleneksel yöntemlere göre çok daha kısa sürede ve daha az işgücü ile güvenli ve çevreci çözümler sunarak yüksek konfora sahip ve dayanıklı yapılar yapılmasına imkan sağlıyor. RibatPanel Sistemi, darbelere dayanıklı, çok yüksek derecelerde uzun süre yanmaz ve termo-akustik özelliklere sahip yekpare çalışan bir yapı sistemi olarak biliniyor.





BİRÇOK FARKLI PROJEDE KULLANILABİLİYOR

Duvar ve çatı uygulamalarında tercih edilen RibatPanel, geleneksel metodlara göre daha hafif ve hızlı, daha sağlam, daha konforlu, daha ekonomik ve daha çevreci ve daha sorunsuz çözümler üretiyor. Üç boyutlu çelik kafes ve ısı yalıtım malzemesinin özel bir teknolojiyle bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir kompozit yapı olan RibatPanel, hafif ve esnek olmasının yanında taşıyıcı özellikte olduğu için uygulaması zor olan tüm projelerde büyük kolaylık sağlıyor. Çelik kafesin içerisindeki EPS ile ses ve ısı izolasyonu sağlandığından Yapılarınızda bina yaşı kadar devam edecek mantolamaya da sahip olunuyor. RibatPanel yüksek konfor ve sağlamlık elde etmek isteyen tüm yapılarda kullanım imkanı da sunuyor. Yapısal sadelik, geleneksel yapı sistemlerine göre inşaat sürelerinde ve kullanılan iş gücünde ve iskele sisteminde önemli bir azalma şansı da veriyor.





HEM KULLANIŞLI HEM DE UZUN ÖMÜRLÜ

RibatPanel Pazarlama Müdürü Ahmet Öztürk, sistemin verimli ve sürdürülebilir bir yapı olmasına ilave olarak ekonomik ve zaman tasarrufu sağlayan, daha esnek ve özel tasarımsal mimari uygulamalara olanak tanıyan çok yönlü bir sistem olduğunu, depreme ve yangına dayanıklı olduğunu belirtti. Öztürk, “Dünyada 60 yıla yakın bir zamandır var olan bu sistemin ilk çıkış noktası Amerika olup Yapısal Beton Yalıtımlı Paneller (SCIP’ler) ismi ile 1967’de California’da icat edildi. RibatPanel sistemi ile endüstriyel uygulamalardan, villaya ve yüksek katlı yapılara kadar geniş kullanım alanlarına ait çok sayıda ve mükemmel sonuçları olan özel tasarımsal özelliği olan yapılara ait örnekleri mevcuttur” dedi.





Ahmet Öztürk

GENİŞ YELPAZEYE SAHİP ÜRÜN

RibatPanel Pazarlama Müdürü Ahmet Öztürk, RibatPanel ürünlerinin kullanıldığı projeler hakkında şu bilgileri verdi: “RibatPanel sistemi çok geniş yelpazeye sahip projelerde uygulanabilme imkanı sunuyor. Tasarım sınırlaması olmaksızın modüler evler, lüks villalar, yarı müstakil veya müstakil evler, tarihi binaların mevcut kullanıma uyarlanarak rehabilitasyonu ve genişletilmesine olanak sağlanıyor. Aynı zamanda, yüksek düzeyde akustik yalıtıma sahip Ribatpanel; iç mekanlar ve boşluklu

duvarlar için çözümler, dış cepheler, inşaat yapı işleri ve güçlendirmeler, kavisli şekiller, konsollar, yüzme havuzları, fabrika, soğuk hava ve antrepo binaları, Çelik veya beton yapılar, prefabrik vb. gibi geleneksel inşaat sistemleri ile mükemmel uyum içerisinde çalışıyor.”











