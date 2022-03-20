Rize-Artvin Havalimanı nisanda açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017’de temeli atılan, Rize-Artvin Havalimanı’nın üst yapı inşaatında sona gelindi.
MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışının önümüzdeki ay yapılacağına ilişkin müjdeyi yine bir başka dev yatırım olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreninde verdi. Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye’nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı’nın 100 milyon ton dolgu alanı Aralık 2021’de bitirilmişti. Havalimanı Rize’ye 34, Hopa’ya 54, Artvin’e 125 kilometre uzaklıkta. Yeni havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip.
3 BİN METRELİK PİSTİ VAR
Havalimanının, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu, 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 apron imalatları da tamamlandı.
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Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı’nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor.
Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, bu çalışmalar ile beraber terminal binalarının inşaatı sürüyor.
Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.
DALGIÇLAR GÖZETİMİNDE DOLGU <br> <br> Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapılıyor.
Dolgu çalışmaları, deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre dalgıçların denetiminde yürütülüyor. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan deniz dolgusunun yüzde 90'ı tamamlandı...
Pistlerin beton kaplamasına geçilen havalimanının üstyapı inşaatlarında ise yüzde 27 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
'HAVALİMANI İNŞAATI MÜHENDİSLİK HARİKASI' <br> <br> Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda inşaatın hızlı devam ettiğini belirterek, “Havaalanında son düzlüğe girdik çok hızlı bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Bu yıl sonunda havaalanını hizmete açıp uçaklarımızı indirmiş olacağız...
100 milyon ton dolgunun 91 milyon tonu bitti. Üstyapıda da yüzde 27'lere geldik. Artık binaların silüetleri görünüyor. Havaalanında teknik detaylar incelediğinizde ne kadar büyük bir mühendislik harikası ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Pistte üzerine bastığımız malzemeden bir kat daha serilecek sonra asfalt işine geçilecek. 3 bin metrelik pist ve bu şekilde asfaltlanacak...
‘Geogrid’ diye adlandırdığımız doğada çözülmeyen ve bir anlamda bu asfaltı bohçalayan ve ilk kez burada kullanılan malzemenin serilmesinin ne kadar detaylı bir iş olduğunu biz de yerinde öğreniyoruz\" dedi.
10 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNE EŞ DEĞER DOLGU <br> <br> Birçok mühendislik tekniğinin ilk kez Rize-Artvin Havalimanı'nda kullanıldığını vurgulayan Vali Çeber, “Havalimanımızın derinliği ortalama deniz dolgusu yapılan havalimanlarından daha yüksek. Tamamı deniz dolgusu olan Rize-Artvin Havalimanı'nın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası, bu çok ciddi bir yükseklik ve en derin 27-28 metre yani 10 katlı bir apartman boyutunda dolgular yapıyoruz. Bunun için çok özel teknikler kullanmalıyız...
Denizin dibindeki her türlü akıntıya ve her türlü dalgaya karşı tedbirler almanız lazım. Bunun için çok özel sismik cihazlar kullanılıyor, denizin dibi adeta nakış gibi işleniyor. Yani biz o dağlardan taşı toprağı getirip buraya doldurmuyoruz. Yerine göre özel malzemeler kullanıyoruz. Kademe kademe, büyüklüğüne göre dolgu malzemelerini kullanıyoruz...
İlk kez yine burada kullanılan beton bloklarımız var. 18 tondan 45 tona kadar büyüklükleri olan bu beton blokları da buradaki fabrikada, yerinde üretiyoruz. Aslında bu havalimanımız içerisinde 2-3 tane de fabrikamız var. Gurur duyacağımız, onurla sunabileceğimiz bir havalimanı\" diye konuştu.
'KULE ÇAY BARDAĞI OLACAK' <br> <br> Vali Çeber, yıl sonunda havalimanının açılacağını belirterek, şunları söyledi: “3 milyon yolcu kapasiteli bir uluslararası havalimanında olması gereken özellikleri içerisinde barındıran ve şu anda dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği nitelikte bir havalimanı. Aynı zamanda biz burada ilimizi yansıtacağız, ilimize özgü simgeleri de bu havalimanında kullanacağız...
Giriş takı çay yaprağı, terminal binalarımızın dışı tamamen özgün Doğu Karadeniz ve Rize mimarisinin simgeleri şekilde olacak. Kulemiz çay bardağı şeklinde olacak. Havalimanımızın içerisinde çay müzemiz olacak, yanında çay tadım yerlerimiz olacak ve yine havalimanımızın her bir alanında Rize’mize özgü simgelerin bulunduğu materyalleri kullanacağız ve il olarak da bizim en önemli tanıtım noktalarından birisi olacak...
İnşallah yıl sonunda uçağımız inmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız neredeyse hemen hemen günlük olarak takip ediyor. Çünkü hem bölgemiz için hem ilimiz için çok önemli bir yatırım. Doğu Karadeniz'in, Trabzon’la birlikte burayı düşündüğümüzde, kesintisiz hava ulaşımını sağlayacak mekanı; biz bu havaalanı ile birlikte sağlamış olacağız. İlimize ticaret, turizm, ekonomi ve sosyal hayat anlamında birkaç seviye birden atlatabilecek.\"
Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda pistlerin beton kaplamasına geçildi. Altyapıda yüzde 90'ı tamamlanan projede, 10 katlı binaya eş değer yükseklikte denize dolgu yapılıyor. Rize Valisi Kemal Çeber, mühendislik harikası ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Tamamı deniz dolgusu olan havalimanın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası. En derin yeri ise 28 metre yani 10 katlı apartman boyutunda dolgular yapıyoruz" dedi.
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Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlandı.
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.
DEĞİŞİM UYDU FOTOĞRAFLARINDA<br><br>Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.
Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.
DENEME UÇUŞLARI NİSANDA<br><br>Havalimanı projesinde üstyapı çalışmalarında sona gelindi. <br><br>Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.
Projede 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265x24 metre 3 taksi yolu, 300x120 metre ve 120x120 metre 2 apron inşa edildi. <br><br>Üstyapı inşaatında yüzde 90'a ulaşılan havalimanında nisan ayında deneme uçuşları başlayacak.
İLK UÇAK SANAL ORTAMDA İNDİ<br><br>Pazar Kaymakamlığı'nca ise sanal ortamda hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi. <br><br>
Kaptan pilot, anonslarında, \"Uçağımız birazdan Rize’ye gitmek üzere havalanacaktır. Yolculuğumuzu saat 14.30’da Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaparak 15 derecedeki sıcaklıktaki yağmurlu deniz manzarasında bitirmeyi planlıyoruz. Bazı türkülerde ters akması istenen Ordu'nun hırçın dereleri bile sizlerin Rize-Artvin Havalimanı’na varmasına engel olamayacaktır. Şimdi ise emektar Trabzon Havalimanı’nı aşıp Rize il sınırlarına giriş yapacağız. Trabzon ekmeği alamadık diye üzülmeyin zira Rize çayı içmenin en güzel yanının, meşhur Rize simidi yemek olduğunu siz değerli yolcularımıza hatırlatmak isteriz\" dedi.
'OTOBÜSE BİNER GİBİ UÇAĞA BİNECEĞİZ'<br><br>Rizeliler de havalimanı projesinin bir an önce tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Enes Sarıçiçek, \"Ayda en az bir kere İstanbul’a gidip gelen insanlarız. Bize büyük bir kolaylık sağlayacak. Hemen yanımızda olması mesafeleri kısaltacak. Turizm açısından memleketimize katkısı olacak. İlk uçuşları heyecanla bekliyoruz. Keşke bizi de alsalar, bu heyecana ortak olsak” diye konuştu.
Dursun Ali Serçe ise \"Ben 68 yaşındayım. Daha önce buraya havaalanı yapılacak deseler inanmazdım ama şimdi neredeyse uçaklar inmeye başlayacak. Bizler geç kaldık ama inşallah çocuklarımız istifade edecek. Hizmet neredeyse kapımızın önüne geldi. Otobüse biner gibi uçağa bineceğiz. Uçak seslerini duydukça bunu da gördük, diye şükredeceğiz” dedi.
Hizmetin ayaklarına geldiğini söyleyen Yeter Atış da “Rize’ye havaalanı yapılacak, dendiğinden itibaren çok hevesli ve heyecanlıydık. Neredeyse tüm aşamalarını takip ettik. Artık son işlemler yapılıyor. Uçakların inmeye başladığını göreceğiz. Hizmet ayağımızın altına geldi\" diye konuştu.
Rize-Artvin Havalimanı'ndaki değişim uydu fotoğrafında: Deneme uçuşları başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren ve 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı. Nisanda deneme uçuşları başlayacak havalimanı için Pazar Kaymakamlığı'nca sanal ortamda hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi.