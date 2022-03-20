Rize-Artvin Havalimanı nisanda açılıyor

10 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNE EŞ DEĞER DOLGU <br> <br> Birçok mühendislik tekniğinin ilk kez Rize-Artvin Havalimanı'nda kullanıldığını vurgulayan Vali Çeber, “Havalimanımızın derinliği ortalama deniz dolgusu yapılan havalimanlarından daha yüksek. Tamamı deniz dolgusu olan Rize-Artvin Havalimanı'nın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası, bu çok ciddi bir yükseklik ve en derin 27-28 metre yani 10 katlı bir apartman boyutunda dolgular yapıyoruz. Bunun için çok özel teknikler kullanmalıyız...