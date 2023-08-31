Rize'ye 11 milyon tonluk yük limanı

Rize İyidere’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 yılında yapımına başladığı lojistik limanın inşası devam ediyor. Deniz üzerine dolgu yöntemi ile yapılan liman, bittiğinde yıllık 3 milyon ton genel kargo ve 8 milyon ton dökme yük kapasitesinde çalışacak. Limana yılda 100 bin konteyner, 100 bin araç giriş yapacak. Liman, Rize-Artvin Havalimanı ve Rize'nin doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapısı olan Ovit Tüneli ile entegre edilecek.





8 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI

Liman Artvin, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Ardahan illerinin ekonomisine de katkı sağlayacak. İyidere Limanının başta kara ulaştırması, motorlu taşıtlar ve motosikletler olmak üzere, perakende ticaret, elektrik, gaz ve su temini, tekstil ve tekstil ürünleri, gayrimenkul faaliyetleri, madencilik ve taşocağı, tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık, tütün, kimyasal ürünler, ağaç ürünleri, rafine edilmiş petrol ve nükleer yakıt, oteller ve restoranlar, kauçuk ve plastik, posta ve telekomünikasyon; selüloz, kâğıt, basım ve yayıncılık, elektrik ve optik ekipmanlar, su ulaştırma ve makine olmak üzere birçok sektöre de dolaylı istihdam katkısı sağlanacak. İlk etapta bin toplamda 8 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.





TÜM ALANLARIYLA EN KAPSAMLI LİMAN

Denize dolgu olarak yapılan proje kapsamında 2 bin 780 metre ana mendirek, 460 metre tali mendirek; genel kargo, konteyner, kuru yük olmak üzere toplam bin 160 metre kazıklı rıhtım, 280 metre uzunluğunda derinliğinde su içi betonlu rıhtım, 40 x 270 metre Ro-Ro gemileri (araba taşıyan gemi) yaklaşımı için rıhtım, 350 bin metrekare geri saha alanı, 800 bin metrekare korunmuş su alanı yapılandırılacak.



