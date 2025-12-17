Sabiha Gökçen’den yeni Mısır rotaları: Luksor ve Marsa Alam’a uçuşlar başladı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, erişilebilir seyahati daha fazla noktaya ulaştırma hedefiyle uçuş ağını genişletmeyi sürdürüyor. 113 dış hat, 39 iç hat olmak üzere toplamda 53 ülkede 152 destinasyona uçuşun gerçekleştiği İstanbul Sabiha Gökçen, gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ilgi çekici destinasyonları İstanbul’a doğrudan bağlayan stratejik bir ‘hub’ olmaya devam ederken Luksor ve Marsa Alam bağlantılarıyla eğlence turizmi ağını da güçlendirmiş oldu. Yeni destinasyonlar olan Luksor ve Marsa Alam’ın açılmasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye aktarmalı seyahatlerde önemli bir rol üstleniyor. Bu hatlar, Pegasus’un geniş uçuş ağı sayesinde özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinden Mısır’a doğru güçlü bir yolcu akışı sağlamayı amaçlarken, bu stratejik açılışla birlikte, Mısır operasyonlarına güçlü bir katkı sağlanması ve toplamda 10 bin ilave yolcu taşınması hedefleniyor. Bu hedef, ISG’nin küresel bağlantı kapasitesini daha da ileriye taşıdığının bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.