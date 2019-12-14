Sahibinden satılık yolcu uçağı

Kargo paketlerini tekmeleyerek yüklediler

Tanınmış kargo firmasının İstanbul'da hizmet veren bir şubesinde çekilen görüntüler kargo paketlerinin teslim esnasında neden zarar gördüğünü de gözler önüne serdi. Görüntüde araca yükleme yapan dağıtım elemanlarının özensiz bir şekilde paketleri gelişi güzel attığı görülürken, yere düşen paketlere ise tekme attığı görülüyor.

