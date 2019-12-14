Ekonomi Sahibinden satılık yolcu uçağı
İŞ DÜNYASI

Sahibinden satılık yolcu uçağı

Atatürk Havalimanı'nda sahipleri tarafından alınmayı bekleyen uçaklardan biri internette satışa çıkarıldı. Havalimanında park halinde bulunan Airbus A340 tipi uçak için 600 bin lira isteniyor.

Haber Merkezi İHA
Airbus A340 tipi uçak için 600 bin lira isteniyor.
Airbus A340 tipi uçak için 600 bin lira isteniyor.

Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapanmasıyla birlikte uçuş özelliğini yitirmiş büyük ve küçük gövdeli uçaklara ev sahipliği yapıyor.

Apronda kullanılmayacak şekilde parçaları sökülmüş halde duran 1995 model yolcu uçağı, bir ilan sitesi aracılığıyla satışa sunuldu.

Uçak için çıkılan satılık ilanı.

Airbus A340 tipi hurda uçak, 600 bin liradan satışa çıkarıldı. İlanda, uçağın restorana çevrilebileceği, cafe, otel veya ev olarak da kullanılabileceği bilgisi yer alıyor.

Pazarlıksız ve takas kabul edilmeyeceği belirtilen 1995 model uçak nakliye masrafları hariç 600 bin liradan satışa sunuldu.

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