Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019 yılının aralık ayında hem de 2020 ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'da açıklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'da açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'da bir otelde düzenlenen Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni'nde, Kütahya'nın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 10 farklı projenin imzası ve 4 destek programının ilanı için bir araya geldiklerini, yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 46 milyon liralık kaynağı bölgeye kazandıracaklarını söyledi.

Seramiğin sadece Kütahya'nın değil Türkiye'nin göz bebeği sektörlerinden olduğunu belirten Varank, sektörün yurt içi katma değerinin yüzde 82 seviyesinde olduğunu, enerji dışında dışarıdan hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmadığını aktardı.

Sektörün, ülke genelinde 200 bin kişilik istihdam oluşturduğuna değinen Varank, seramik dışında madencilik, makine ve mobilya gibi alanlarda da Kütahya'nın kapasitesinin gittikçe güçlendiğini vurguladı.

Varank, bu kapasite artışında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sunduğu desteklerin önemli katkılarının olduğuna işaret ederek, "Son 7 senede 6,5 milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teşvik ederek, 13 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları araladık. Kalkınma Ajansımız bugüne kadar 324 projenin hayata geçmesini sağladı. Üretim altyapılarını da ihmal etmiyoruz." dedi.

Bakan Varank, 11. Kalkınma Planı'nda 2023 yılına kadar turizm gelirlerini 65 milyar dolara, turist sayısını da 75 milyona çıkarma hedefinin olduğunu hatırlattı.

Bu hedeflere ulaşmada Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ın sağlayabileceği katkılar için termal sağlık turizmi, zanaat, halk sanatları ve gastronomi alanları öncelikli olmak üzere cazibe merkezleri oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Varank, şöyle devam etti:

  • "Yine burada da program bütçemiz 15 milyon lira. Proje başına 1,5 milyon liraya kadar ve yüzde 75'e varan oranlarda hibe desteği vereceğiz. Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programına (SOGEP) kabul edilen projeleri il bazında puan ortalamasına göre sıraladık. Türkiye'de birincilik Manisa’nın, ikincilik de Kütahya’nın oldu. Manisa'da SOGEP kapsamında 3 proje hayata geçecek. Valilikle yürüteceğimiz Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi ile il genelinde 5 farklı eğitim atölyesi kuracağız. Buralarda tekstil, tasarım ve bilgisayar işletmenliği alanında 500 kişiye eğitim verecek, bunların da en az yüzde 40'ının sürekli istihdamını sağlayacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var

Desteklenecek projeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında mali iş birliği çerçevesinde yürütülen İPA Rekabetçi Sektörler Programı'nın değerlendirme sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çağrımızı geçen sene nisan ayında 'Yaratıcı Endüstriler' ve 'Ar-Ge' başlıkları altında açmıştık. Oldukça titiz bir değerlendirme süreci yürüttük. Buna göre toplam 62,5 milyon avro proje bedeli olan 11 proje bizim tarafımızdan desteklenmeye hak kazandı. Bu projelerle KOBİ'ler başta olmak üzere girişimcilerin ve araştırmacıların teknolojik birikimini artırmayı, tasarım ve markalaşmada ülkemizi bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Desteğe hak kazanan projelerden biri de Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi oldu. Bu proje, Kütahya'nın UNESCO yaratıcı şehirler ağı içinde kalma ve bu etiketi şehir ve sektör için bir katma değere dönüştürme anlamında kritik bir rol üstlenecek. Yine proje sayesinde ülkemizin en önemli kültürel ürünlerinden biri olan çininin, küresel olarak tanınmasına ve endüstriyel kullanım alanının genişlemesine de büyük katkı sağlayacağız.

Kütahya'nın dışında 'Yaratıcı Endüstriler' başlığı altında İstanbul Sanayi Odası'nın 'İSTANBUL Endüstriyel Tasarım Ekosistem Ekseni', Kadir Has Üniversitesinin 'Yaratıcı Endüstri Platformu', İzmir Ekonomi Üniversitesinin 'Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Kurulması Girişimci Merkezi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi' ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 'Yaratıcı Endüstrilerin Ortaya Çıkışı ve Ekonominin Yenilikçi Teknolojilerle Dönüştürülmesi: Oyunlar, Giyilebilir Tekstil Ürünleri ve Yeni Nesil Film Yapımı' proje başvuruları destek almaya hak kazandı. Tüm bu projelerin toplam bütçesi 19,2 milyon avro olacak."

Programın "Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)" başlığında 43,4 milyon avro bütçeyle 6 projenin destekleneceğini ifade eden Varank, bunların otomotivden yazılıma, katmanlı imalattan ilaç ve tıbbi cihazlara, KOBİ'lerin dijital dönüşümünden stratejik ürünlerin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin rekabet gücüne büyük katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Varank, "Ar-Ge" başlığı altında, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin "Bağlantılı, Otonom ve Elektrikli Araç Teknolojileri ve Hizmetleri İnovasyon Merkezi", Ankara Üniversitesinin "Ankara Yenilikçi Kanser Teranostik Geliştirme Merkezi", Ege Teknopark'ın "Girişimciler İçin Derin Teknoloji İnkübatörü", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin "Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümü İçin Ortak Araştırma Merkezi", Orta Doğu Teknik Üniversitesinin "ODTÜ Dijital İnovasyon Merkezi" ve Sabancı Üniversitesinin "Doğrudan Dijital Üretim Platformu" projeleri destek almaya hak kazandığını dile getirdi.

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Kamuda yerlileşme adımları sürüyor

"2020 Ocak ayında teşvik tarihimizin rekorunu kırdık"

Teşvik uygulamalarına da değinen Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019 yılının aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Son açıklanan sanayi üretimi verisi de oldukça yüksek geldi. Şubat ayında hem kapasite kullanım oranları hem de reel kesim güveni arttı. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan ekonomik canlanma, son çeyrekte daha güçlü bir zemine oturacak. İnşallah 2020 yılında hem büyüme hem de istihdam açısından son 2 yılın performansını oldukça geride bırakacağız. Bunun için Bakanlık olarak üretimi destekleyici adımlarımızı devam ettireceğiz. Bölgesel kalkınma alanında da birbirinden vizyoner projelerimiz şehirlerimizde hayat bulacak. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."

Program, bölgesel destek projelerinin imzalanmasıyla sona erdi.
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