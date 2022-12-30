Ekonomi Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim Mesken abonelerine elektrik zammı yapılmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim: Mesken abonelerine elektrik zammı yapılmayacak

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim yapıldı. İndirim 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak. Mesken abonelerine de zam yapılmayacak.

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Haber Merkezi İHA
Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim: Mesken abonelerine elektrik zammı yapılmayacak
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Sanayi elektriğine indirim geldi. EPDK, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi.

Buna göre sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı.

MESKEN ABONELERİNE ZAM YOK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük” dedi.

Mesken abonelerine de elektrik zammı yapılmayacak.

DOĞALGAZA DA İNDİRİM

EPDK dün de İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirime gitmişti. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olarak düzenleme ile İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12-13 düzeyinde indirim gelecek.

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