Satılmayan kurbanı ESK alacak

ESK'nın büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına erkek sığırda 180 lira, düve ve erkek mandada 170 lira, inek ve dişi mandada 160 lira olarak belirlendi. Büyükbaş mevcut cari alım fiyatlarına ek prim ödemesi de kilogram et başına erkek sığır için 25 lira, düve ve erkek manda için 25 lira, inek ve dişi manda için 15 lira olarak uygulanacak. Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına ise kuzuda 175 lira, tokluda 160 lira, koyunda 140 lira, oğlakta 110 lira, çepiçte 95 lira ve keçide 95 lira oldu. Küçükbaş mevcut cari alım fiyatlarına küçükbaş hayvan alımlarına ek olarak kilogram et başına 5 lira kurbanlık kesim ek primi de ödenecek.