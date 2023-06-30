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Ekonomi

Satılmayan kurbanı ESK alacak

Et ve Süt Kurumu (ESK), pazarda alıcı bulamayan kurbanlıkları satın alacak, nakliye ve bakım giderleri için ilave prim ödeyecek. Bazı besiciler, son ana kadar satmaya çalışacakları hayvanları ESK'ya vermeyi makul bulurken, bazıları da nakliye masrafını göze alıp memleketlerine dönme düşüncesinde.

Saliha Engin
04:00 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak.

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak.

Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak. Yetiştiricilerin, satılamayan hayvanları için, en yakın ESK kombina müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi veteriner hekim sevk raporuyla başvurmaları yeterli olacak.

KİLOGRAM BAŞINA 160 LİRA

ESK'nın büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına erkek sığırda 180 lira, düve ve erkek mandada 170 lira, inek ve dişi mandada 160 lira olarak belirlendi. Büyükbaş mevcut cari alım fiyatlarına ek prim ödemesi de kilogram et başına erkek sığır için 25 lira, düve ve erkek manda için 25 lira, inek ve dişi manda için 15 lira olarak uygulanacak. Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına ise kuzuda 175 lira, tokluda 160 lira, koyunda 140 lira, oğlakta 110 lira, çepiçte 95 lira ve keçide 95 lira oldu. Küçükbaş mevcut cari alım fiyatlarına küçükbaş hayvan alımlarına ek olarak kilogram et başına 5 lira kurbanlık kesim ek primi de ödenecek.

Son güne kadar satmaya çalışacağız

Kurban pazarındaki bazı satıcılar satılmayan kurbanlığı ESK’ya vermeyi düşünürken, bir kısmı da nakliye fiyatlarını göze alarak, geri dönecek. Nakliyenin 100 bin lirayı bulduğunu ifade eden Hasan Koyuncu, “Kurbanlıkları son güne kadar satmaya çalışacağız” diye konuştu. Ömer Yıldız ise, “Satmaya çalışacağım. Birkaç tane kalırsa ESK’ya vereceğim” dedi.



#Kurbanlık
#ESK
#Kurban Bayramı
28 dakika önce
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