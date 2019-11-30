Ekonomi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı 2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: 2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: 2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin 2023 savunma ve havacılık sanayinde ihracat hedefinin 10,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Demir, her konuda çaba göstermek yerine belirli konularda en iyiler arasında yer alarak diğer alanlardaki algıyı da değiştireceklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir açıklama yaptı.
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın düzenlediği 'Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı' Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dünyada savunma harcamasının yıllık 1,8 trilyon dolar olduğunu söyledi. İhracatta ligler olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin 3'üncü ligde yer aldığını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayi ithalatında ülkeler arasında 13'üncü sırada yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Demir, dünyada ithalatta Suudi Arabistan, Hindistan ve Mısır'ın ilk sıralarda bulunduğunu aktardı.

İhracat hedefi 2023'te 10,2 milyar dolar

  • Prof.Dr. Demir, "Türkiye'nin tedarikçileri arasında ABD, İspanya ve İtalya ilk sıralarda yer alıyor. İhracat ve ithalat makası giderek daralıyor. Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatında 2018 yılında ABD, Almanya ve Umman öncü ülkeler oldu. ABD ve Almanya'ya ihracat her yıl artıyor. İhracatta ilk 10 ürün arasında uçak ve helikopter parçaları ilk sırada yer alıyor. Savunma ve havacılık sanayinde ihracat hedefi 2023'te 10,2 milyar dolar" dedi.

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"Reklamını iyi yapmamız gerekiyor"

Potansiyel pazar olarak görülen ülkelerde teknoloji transferi ve yerel üretim konularının tartışılması gerektiğine vurgu yapan Demir, ihracatta önde gördükleri ülkelerin yaklaşımlarını tecrübe ettiklerini aktardı. Prof. Dr. İsmail Demir, "Veriyor gibi yaparken, vermiş gibi yaparken neler verilip nelerin verilmediği gibi bir dizi oyunu biliyoruz. Bizler diğer ülkeler ile ilişki içinde iken daha önce bize yapılan muamelenin neler olacağını gösterirken bizim anlayışımızın değişik olduğunu çok açık izah etmemiz gerekiyor. Sahada gösterdiğimizin de reklamını iyi yapabilmeyiz" diye konuştu.

Türkiye hava savunmasında da güçleniyor
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Türkiye'nin katmanlı hava ve füze savunma yeteneğinin yurt içi imkanların azami seviyede kullanılarak geliştirilmesine yönelik çabalar tüm hızıyla sürüyor.
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Hisar alçak ve orta irtifa hava savunma füzelerinin atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.
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Hisar'ın menzilinin artırılması ve yerli hava-hava füzelerinin Hisar kapsamında geliştirilen yer sistemlerinden kullanılabilmesi hedefleniyor.
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Test atışları yapılan alçak irtifa (Hisar-A15 kilometre) ve orta irtifa (Hisar-O25 kilometre) hava savunma füzeleri; askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı geliştirildi.
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Hisar-A’nın 2020, Hisar-O’nun 2021 yılında hizmete alınması bekleniyor.
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Türkiye hava savunmasında da güçleniyor
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Türkiye hava savunmasında da güçleniyor
Title
Türkiye hava savunmasında da güçleniyor
Title
Türkiye hava savunmasında da güçleniyor
Title
Türkiye hava savunmasında da güçleniyor
Türkiye hava savunmasında da güçleniyor
Türkiye'nin katmanlı hava ve füze savunma yeteneğinin yurt içi imkanların azami seviyede kullanılarak geliştirilmesine yönelik çabalar tüm hızıyla sürüyor. Hisar alçak ve orta irtifa hava savunma füzelerinin atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.


"Her alanda değil, bazı alanlarda en iyi olmak"

  • Sadece alım-satım için kimsenin masaya oturmadığını dile getiren Prof. Dr. İsmail Demir, bunun yanı sıra anlaşmanın ülkenin ekonomisine, teknolojisine katkı beklentisi olduğunu ifade etti. Özellikle belirli alanlarda Türkiye'nin öne çıkıp dünyada en iyiler arasında olduğunu göstermesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Demir, teknoloji ve AR-GE yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Demir, "Bir iki alanda en iyiler arasında yer almak, diğer alanlardaki algıyı da değiştirecektir. Belirli konular üzerinde durup en iyi olmanın yolunu bulmamız gerekiyor" dedi.

Büyümede savunma sanayi ilk sırada

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral da rekabetçi, yüzde 100 yerli ve milli savunma sanayi için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayide son bir yılda yüzde 37,5 oranında büyüdüğünü dile getiren Aral, "Türkiye, sektörel bazda ihracat verileri göz önüne alındığında büyümede ilk sırada savunma ve havacılık sanayi yer alıyor. Türkiye'nin ihraç ürünleri 2018 bir kilogram 1,32 dolar iken savunma sanayide bu rakam 46,59 dolara çıkıyor" diye konuştu.

Konferans, yarın sona erecek.

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