Ekonomi Türkiyenin savunma sanayii ihracatı 32 milyar dolar oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin savunma sanayii ihracatı 3.2 milyar dolar oldu

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii sektörünün 2021 yılı ihracatı belli oldu. Sektör, 2021 yılında 3.2 milyar ABD Doları değerinde rekor ihracat gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran 32 yeni silah havada, karada ve denizde kullanılarak Mehmetçik'in gücüne güç kattı. Sektör yerlilik oranı yüzde 80'lere çıkarken, yıllık 3 milyar dolar ihracat eşiği ilk kez aşılmış oldu.

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Savunma ve Havacılık Sektörü, 2021 yılının Aralık ayında 433 milyon ABD Doları tutarında ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektörün 2021 yılı toplam ihracatı, 3 milyar 224 milyon ABD Doları oldu.

2019 yılında ihracat rekoru kıran Türk Savunma ve Havacılık Sanayii sektörü, 2020 yılında pandemi koşullarından ötürü verdiği aranın ardından, 2021 yılında rekorunu tazeledi. 2019 yılında 2 milyar 740 milyon ABD Doları ve 2020 yılında ise 2 milyar 279 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştiren sektör, 2021 yılında 3.2 milyar ABD Doları değerindeki ihracat rakamı ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii sektörünün 2021 yılı ihracatında; ABD, Azerbaycan, Katar, BAE, Fas ve Almanya öne çıktı.

Ürün bazında ise Bayraktar TB2 ve ANKA tipi İnsansız Hava Araçları; TRG300, TRG230, MAM-L ve MAM-C gibi akıllı mühimmatlar; namlulu silahlar ile SARP gibi silah kuleleri, çeşitli kara araçları ve deniz platformlarının ihracatları öne çıktı.

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