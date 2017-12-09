Savunma sanayisinden Kuveyt'e 'milli' çıkarma

Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'na yerli birçok firma katılım sağlayacak.

Türk savunma sanayisi, savunma harcamalarıyla dikkat çeken Körfez ülkelerine açılma konusunda önemli imkanlar sunan Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'na iddialı bir katılım gösterecek.

Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı, 12-14 Aralık'ta Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te gerçekleştirilecek.

Bölgenin önemli savunma etkinliklerinden olan fuara bu yıl 20 farklı ülkeden şirketler katılacak.

Fuara, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 23 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ile "milli katılım" sağlanacak.

Savunma sanayisinde çeşitli ürün ve çözümlere sahip olan 3EEOS, AKSA, ASELSAN, AVS, BMC, FNSS, Garanti, Güçlü Maki̇na, HAVELSAN, HTR, İŞBİR, Katmerciler, M-D2, Milsoft, Nurol Makina, Otokar, SDT, Simsoft, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), TAIS, TRANSVARO, UNİFO ve Yonca-Onuk fuarda yeni işbirliği ve ihracat olanakları arayacak.

Türk firmaları, Kuveyt ile son yıllarda özellikle kara platformları alanında başarılı işbirliği projelerine imza attı. Otokar ve Nurol Makina tarafından üretilen araçlar Kuveyt tarafından tercih edildi.

Fuar kapsamında, Türk savunma sanayisi firmalarıyla Kuveyt arasındaki işbirliği potansiyelinin yeni projelerle geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hedefleniyor.

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Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in heyet başkanlığında katılım sağlanacak fuarda, Kuveyt üst düzey askeri yetkilileri başta olmak üzere, katılımcı üst düzey yetkililer ile savunma sanayisinde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulunulacak.

Görücüye çıkacak ürünler

Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'nda, Türk firmalarının son dönemde ürettikleri bir dizi ürün sergilenecek.

İç güvenlik araçlarıyla Katar güvenlik güçlerine hizmet veren Otokar, fuarda ilk kez Körfez bölgesinde envantere giren Arma 6x6 ve Cobra II 4x4 zırhlı taktik tekerlekli araçları ile kendi tasarımı olan Bozok ve Keskin kule sistemlerini sergileyecek. Otokar, bölgenin ihtiyaçları ve koşullarına ilişkin deneyimlerinden de yararlanarak ürünler geliştirme ve yeni tip araç ihracatları konusunda mesafe almayı amaçlıyor.

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Nurol Makina, fuara Ejder TOMA ve 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ı ile katılacak. Ejder TOMA, Kuveyt güvenlik güçlerinin envanterinde başarıya görev yapıyor. Ejder Yalçın ise daha önce Kuveyt gibi çöl ortamlarında yapılan testlerdeki üstün performansıyla dikkati çekmişti.

Katmerciler, taktik tekerlekli araç Hızır, zırhlı personel taşıyıcı Khan, kompozit ve seramik bazlı gizli zırhlama sistemi olan Nefer, koruma kalkanı, zırhlı kazıcı yükleyici iş makinesi, uzaktan kumandalı zırhlı paletli ekskavatör, TOMA gibi ürünlerini tanıtacak.

STM, savunma sanayisinin son dönemdeki en önemli ürünlerinden olan ve ihracatına yönelik çeşitli görüşmeler yürütülen Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) maketini sergileyecek. Şirket, ayrıca özgün olarak geliştirilen döner kanatlı kamikaze Kargu'yu görücüye çıkaracak.

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Simsoft, fuarda, kara ve deniz araçları simülatör sistemlerini, zırhlı araç sürüş ve atış simülatörlerini, sınır güvenliği taktik oyun simülasyonunu ve acil durumlara yönelik ciddi oyun uygulamalarını ve sanal bakım eğitim sistemlerini tanıtacak.

EKONOMİ Göklerde bir Türk