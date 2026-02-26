SAYTEK büyümede ilk 100 arasına girdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesinde yer alan SAYTEK, üretimden ihracata uzanan çok disiplinli iş modeliyle büyümesini sürdürüyor. Avrupa başta olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapan şirket, geri dönüşüm ve sağlık sektöründeki tecrübesini enerji alanındaki yatırımlarla genişletiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, büyümenin temelinde yerli üretim ve stratejik devlet desteklerinin bulunduğunu söyledi.

YÜZDE 95 YERLİ ÜRETİM

2001 yılında ithalatla başladıkları yolculuğun 2008 sonrası üretim odaklı bir yapıya dönüştüğünü belirten Yıldırım, özellikle titanyum implant üretimiyle sağlık sektöründe yerlileşmenin hızlandığını ifade etti. “Eskiden pazarın yüzde 95’i ithaldi, bugün yüzde 95’in üzerinde yerli üretimden söz ediyoruz” dedi. Şirket geri dönüşüm alanında da dikkat çekiyor. Depozito İade Sistemi kapsamında toplanan ilk 200 ton ambalaj atığını geri dönüştüren firma olurken, karbon azaltım projelerini Verra’ya tescil ettirdi. Yıllık 16 bin 500 tonun üzerinde karbon kredisi elde eden şirket, gıda temasına uygun PET üretimiyle atıkları yeniden ekonomiye kazandırıyor.

HALKA ARZA HAZIRLIK

Enerji tarafında LPG dağıtım lisansı alan şirket, iç pazarda yaklaşık yüzde 10 pay yönetiyor. Kurumsallaşma sürecinde halka arz hazırlıklarını başlatan SAYTEK, Konya Kulu’da 400 milyon TL yatırımla kurulacak rPET levha tesisiyle kapasitesini artırmayı planlıyor. Tesisin enerji ihtiyacının önemli bölümünün güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor. Pandemi döneminde tıbbi tekstil üretimine giren şirket, günlük yaklaşık 600 bin kişiyi koruyabilecek maske üretim kapasitesine ulaştı ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdi.







