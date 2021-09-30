Ekonomi Sebze meyvede dikkat çeken fiyat farkı Markette 13 pazarda 4 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sebze meyvede dikkat çeken fiyat farkı: Markette 13 pazarda 4 lira!

Fahiş fiyat denetimleri ile gündeme gelen zincir marketlerdeki sebze meyve fiyatları cep yakıyor. Markette 13 lira olan domates, semt pazarlarında 4 liradan satılırken, aradaki 9 liralık fiyat farkı elmada 3 lira, salatalık ve pırasada 5, karnabaharda 8, armutta ise 6 lira olarak ortaya çıkıyor. Vatandaş ise ucuz sebze ve meyve için semt pazarlarını tercih ediyor.

Haber Merkezi İHA
Sebze meyvede dikkat çeken fiyat farkı: Markette 13 pazarda 4 lira!
Markette kilosu 8 lira olan elma, pazarda 5 liradan, 7 lira olan domates ve salatalık 4-5 liradan satılıyor

Vatandaş fiyat farklarından dolayı marketi değil pazarı tercih ediyor. Zincir marketlerdeki fiyatlarla semt pazarları arasında büyük fark göze çarpıyor. Vatandaş daha ucuz olması sebebiyle marketlerden daha çok semt pazarlarından alışveriş yapıyor.

Pazarcılar da, vatandaşların daha çok semt pazarına geldiğini ve marketlere göre buradaki ürünlerin daha uygun olduğunu belirtiklerini söylüyor.

Markette kilosu 13 lira olan domates pazarda 4 liradan, 8 lira olan elma 5 liradan, kilosu 7 lira olan domates ve salatalık ise 4-5 liradan tezgahta satılıyor.

Bazı ürünlerdeki fiyat farkları şöyle:

DOMATES, BİBER, PATLICAN GİBİ ÜRÜNLER DAHA ÇOK SATILIYOR

Pazar esnafı Mustafa Çetinkaya, daha çok konserve sezonuna uygun sebzelerin talep gördüğünü söyleyerek, “Vatandaşımız marketten daha çok pazarı tercih ediyor. Semt pazarlarına talep var. Semt pazarlarındaki meyve ve sebzeler market fiyatlarından daha uygun. Domates, biber, patlıcan gibi ürünler daha çok satılıyor. Bugün salatalık 4 lira, domates 5 liradan satılıyor. Patlıcanın kilosu 4-5 lira civarında, biberlerin kilosu ise 6 liradan satılıyor” dedi.

VATANDAŞ PAZARI TERCİH EDİYOR

Pazar esnafı Mansur Dakak da vatandaşın semt pazarına daha çok geldiğini belirterek, “Ne kadar modern çağa girsek de insanlarımız semt pazarlarını daha çok tercih ediyor. Pazarlara günlük olarak mal geldiği için talep de buna göre artıyor diyebiliriz. Şu anda mevsimden kaynaklı olarak mandalina, nar gibi meyveler daha çok satılıyor. Mandalina 5 lira civarında satılıyor, elma ise kalitesine göre 5-6 liradan satıldığını söyleyebiliriz. Muz hızlı tüketilmesi gereken bir meyve. Muz pazarda 14-15 lira civarında satılıyor. Vatandaş genelde muzu semt pazarlarından almaya çalışıyor. Vatandaş daha çok mandalina, muz, nar, elma gibi meyveler alıyor” ifadelerini kullandı.

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