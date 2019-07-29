Ekonomi Şehitlere üzülüp geliştirdi Dünyanın ilk ve tek aktif koruma sistemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın ilk ve tek aktif koruma sistemi: PUMAR

Şehitlere üzülüp geliştirdi: Dünyanın ilk ve tek aktif koruma sistemi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Hazar Doğanlar, kızılötesi hareket sensörlü el yapımı patlayıcıların uzaktan imhası için koruma sistemi geliştirdi. Patlayıcılarla Uzaktan Mücadele Aparatı (PUMAR) adı verdiği projesiyle TÜBİTAK ödülüne de layık görülen Doğanlar, “Şehitlere üzülüp projemi geliştirdim, destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazar Doğanlar
Hazar Doğanlar

Askeri faaliyetlerde en sık karşılaşılan tehlikelerin başında uzaktan kumandalı ya da kızılötesi hareket sensörlü el yapımı patlayıcılar (EYP) geliyor.

Bugüne kadar dünyanın birçok yerinde büyük zayiatlara neden olan patlayıcılar, özellikle intikal halindeki askeri birlikleri ve araçları zor durumda bırakıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencilerinden Hazar Doğanlar, geliştirdiği Patlayıcılarla Uzaktan Mücadele Aparatı (PUMAR) ile bu tehlikelerin bertaraf edilmesinde büyük bir rol oynuyor.

PUMAR, sahip olduğu opto-elektronik sistem ile entegre olduğu askeri aracın ilerlediği yönde, menzili dahilinde bulunan tuzaklanmış hareket sensörlü EYP’leri, kullanıcısı zarar görmeyecek kadar uzak mesafeden otomatik olarak imha ediyor.

  • Askeri alanda daha önce varolmayan bir teknolojik gelişmeye ön ayak olan Doğanlar’ın projesi, TÜBİTAK tarafından da ödüle layık görüldü.

Şehitlere üzülüp proje geliştirdi

EYP’ler yüzünden şehit olan asker haberleri üzerine harekete geçtiğini ve projenin teorik altyapısının yaklaşık bir buçuk yıl sürdüğümü belirten Doğanlar, süreci şu cümlelerle aktardı;

“PUMAR’ın uzaktan imha kabiliyeti teorik araştırmalar ve hesaplamalar ile kanıtlandı. Kritik özelliklere sahip optik devre elemanlarını tedarik ettim ve prototip üretimine başladım. Sonuç olarak hiçbir şekilde çözümü olmayan hareket sensörlü EYP’lere karşı etkili, dünya üzerindeki ilk ve tek aktif koruma sistemini geliştirmeyi başardım.”

Araçlara monte edilerek birlikleri koruyan sistem, insansız hava araçlarına (İHA) entegre olarak operasyon yapılacak bölgenin önceden taranmasını da mümkün kılıyor. PUMAR sistemi, sensörlü EYP’lere karşı geliştirilmiş, uzaktan imha özelliğine sahip tek aktif koruma sistemi olarak öne çıkıyor.

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TÜBİTAK ödülüne layık görüldü

Proje ile Başakşehir Living Lab Girişimci Günü 7 Jüri Özel Ödülü ve ardında da TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Birinciliği ödülüne layık görülen Doğanlar, sistemin ihracatı için gereken pazar araştırmasını da yaptığını belirtti.

Doğanlar; “Proje için patent sürecini başlattım. Bir yandan da haber ajansları, araştırma raporları ve ülke verilerini inceledim. Asya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika pazarlarında PUMAR’ın büyük talep göreceğini düşünüyorum. Projemi daha da geliştirebilmek ve el yapımı patlayıcılar yüzünden yaşanan kayıpların önüne geçebilmek için Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi başkanlığı, Hava Elektronik Sanayi ve Askeri Elektronik Sanayi gibi kuruluşlarımızdan destek bekliyorum” dedi.

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