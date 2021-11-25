Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Alkan'dan 'şekere zam olacak mı?' sorusuna yanıt

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, 2022'ye kadar şeker zammı yapılmayacağını açıkladı.

"2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok" ifadelerini kullanarak stokçuluk bekleyenler zarar görür diyen Alkan, "İnsanımız rahat olsun. Türkşeker var Şeker fabrikaları var. 14 fabrikamızda 7/24 üretimle ülkemizin hizmetinde" şeklinde konuştu.

ZAM GELECEK ALGISI

Alkan şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2.7 milyon tonluk ülke şekeri ihtiyacı var bunun 3'te birini de Türkşeker olarak biz üretiyoruz. Bizim insanımız şekerin tedariğiyle ilgili hiçbir sorunu ve sıkıntısı yok. Şu an biz piyasanın her türlü şeker veriyoruz. Birileri şekere zam gelecek algısıyla bir stoklama eğilimi içerisine girmişler. Devletimiz bunun da takibini yapıyor. Bu beklenti içerisinde olanların beklentileri boşa çıkacak.

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Mücahit Alkan

ZAM ALGISINA NET YANIT

Yeni üretim sezonuna kadar kesinlikle şekere zamla alakalı bir düşüncemiz yok. Bir planlamamız yok.

'ÇIĞIRTKANLARA FIRSAT VERİLMEYECEK'

2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok. Kriz çığırtkanlarına fırsat verilmeyecek. Stok yapan firmaların bu stokları ellerinde patlar.

İHRACATÇILARA 95 BİN TONLUK REZERV

Bırakın içeride bir arz problemini biz şu an dışarıya ihracat yapar durumdayız. Güzel bir haberimizi de ben ihracatçılarımız için vermek istiyorum. İhracatçılarımız içinde şekerleme üreticilerimiz için de 95 bin tonluk rezerv hazırladık. Onu da önümüzdeki günlerde ihracatçımıza dünya borsa fiyatlarının altı bir fiyatla ihracatçımıza sunacağız."