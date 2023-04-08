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Ekonomi

Selçuk Bayraktar 'Gönlümüzün aktığı yer' diyerek paylaştı: Baykar Milli Teknoloji Merkezi'nin kapılarını açtı

Baykar, dünyaya damga vuran Türkiye'nin gökyüzündeki başarı imzası ilk yerli-milli İHA ve SİHA'larının üretildiği 'Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

08:07 . 8/04/2023 Cumartesi
AA
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi

Baykar, sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden ramazan süslemelerinin yer aldığı görüntüler paylaştı.


"Gönlümüzün aktığı yer"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tesisin videosunu paylaşarak,
"Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer. Evimiz."
ifadesini kullandı.


Dünyanın en niteliklileri arasında

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi 200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip tesisi özelliği taşıyor.

Üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada olan 58 bin metrekarelik AR-GE Tasarım Merkezi tesiste 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor.


Pek çok tesis yer alıyor

Merkezde 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri mevcutken 24 bin metrekarelik Baykar Park’ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunuyor. Bunun yanında AR-GE ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu bulunuyor.


Çocuk sahibi çalışanlar için kreş imkanının sunulduğu merkezde 45 oda / 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, 2 kafeterya, 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binası bulunuyor.



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise
"Yüksek teknoloji ile milli değerlerimizin harmanlandığı, dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip, insan odaklı kampüsümüz Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi."
paylaşımında bulundu.




#Baykar
#Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar
#Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
#Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi
#İHA
#SİHA
34 dakika önce
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