Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı'dan gurur veren başarı

Türk İHA ve SİHA'larının dünya üzerindeki namı her geçen gün artıyor. Başta İngiltere, Almanya ve İtalya olmak üzere sınıfının en iyisi olan Türk silahları övgü üstüne övgü alıyor.

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı. Sosyal medyadan Akıncı'nın iniş görüntülerini Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştı.

Bayraktar, "Akıncı az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi" açıklamasını yaptı.

#AKINCI az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi.



"Elvan elvan çiçek açar sabahlar...

Bugün olmazsa yarın,

Bir gün mutlaka..."#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/ndmdYWInT8 REKLAM May 7, 2021

BAYRAKTAR TB2'LER NORVEÇ MEDYASINDA

ABD'den İngiltere'ye, Fransa'dan Rusya'ya, İsrail'den Yunanistan'a dünya gündeminden düşmeyen Türkiye'nin savaş sahnesine sunduğu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), bu kez Norveç medyasında yer buldu.

Norveç'in ekonomi gazetesi Dagens Næringsliv'de yayınlanan bir analizde ABD üretimi F-35'lerle yeni nesil SİHA'lar karşılaştırıldı ve beklendiği gibi Bayraktar TB2'ye övgüler sıralandı. 'Norveç'in kaç adet F-35'e ihtiyacı var' başlığıyla yayınlanan dış politika uzmanı Asle Toje imzalı analizde, ABD'nin gözde jetinin Washington'da bile bir güven krizi yaşadığı vurgulandı.

Asle Toje, Trump yönetiminin son aylarında Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Christopher Miller'ın 17 Mart tarihinde 'ABD bu deliğe para atmayı bırakmalı' dediğini hatırlatıyor.

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OYNAT 00:34 Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu: AKINCI az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını duyurdu.



Bayraktar yaptığı paylaşımda, 'Elvan elvan çiçek açar sabahlar... Bugün olmazsa yarın, Bir gün mutlaka...' ifadelerini kullandı.

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F-35 EN PAHALI PROJEYE DÖNÜŞTÜ

Hava kuvvetlerinde radikal bir değişikliğe giden ve artık SİHA'lara yatırım yapacağını ilan eden İngiltere'nin, 138 olan F-35 siparişini 48'e düşürdüğü de yine yazıda yer aldı.

Asle Toje, aynı gazetede yazan eski asker ve halihazırda profesör olan Dag Henriksen'in birkaç hafta önce kaleme aldığı bir makaleden alıntı yaptı. Henriksen, ortaya çıkan tabloda Norveç'in F-35 siparişlerini iptal edip muharebe SİHA'larına yatırım yapması gerektiğini vurguluyor.

Yeni nesil savaş uçağı F-35 projesinin oldukça yavaş ilerlediğini dile getiren Norveçli yazar, başlangıçta ucuz olacağı ilan edilen projenin günümüzde dünyanın en pahalı silah sistemine dönüştüğünü aktardı.

OYNAT 00:20 Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı: Atalım dedin de, mühimmat mı yok dedik Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, yerli ve milli akıllı mühimmatlar ile donatıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'AKINCI'ya bir kuyruk arkası yazısı yazacak olsak. Aklıma gelen; 'Atalım dedin de, mühimmat mı yok dedik.' notunu düştü. BiP'te paylaş

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BİR F-35 FİYATINA 22 BAYRAKTAR TB2

İskandinav ülkesinin bir adet F-35 jeti satın almak yerine aynı paraya 22 adet Bayraktar TB2 alabileceğini beliten Toje, 5 milyon Norveç Kronu (5 milyon TL) fiyatı olan SİHA'ların Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusunu darmadağın ettiğini hatırlattı.

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Bir F-35 jetinin bir saat havada kalmasının yaklaşık 360 bin TL'ye mal olduğuna değinen dış politika uzmanı, yeni nesil savaş uçaklarının NATO bünyesindeki F-16'ların yerini almasının yakın zamanda mümkün olmadığını da vurguladı. Yazara göre, F-35'lerin teknik sorunlarının yanı sıra en büyük problemi yüksek fiyatı. 2012'de her birinin 1,1 milyar dolara mal olacağı açıklanan savaş uçaklarının maliyeti, bugün 1,27 milyar dolara yükselmiş durumda.

NATO üyesi Norveç Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 projesinde yer alıyor ve Oslo yönetimi 52 adet jetin siparişini vermiş durumda. Söz konusu sipariş, Norveç tarihinin en büyük silah harcaması özelliğini taşıyor. Norveç, son dönemde NATO-Rusya restleşmesinin merkezlerinden biri. NATO birlikleri Rusya sınırı çevresinde çok sayıda tatbikat yaptı, ABD ünlü bombardıman uçağı B-1B Lancer'ları ilk kez Norveç'e indirdi.

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OYNAT 02:22 Selçuk Bayraktar'dan 1 Mayıs özel paylaşımı: İlk haftayı 65 sorti uçarak tamamladık Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI eğitimlerinde ilk haftayı 65 sorti uçarak tamamladıklarını açıkladı.



'Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...' notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi çekti. BiP'te paylaş

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TÜRK SİHA'LARI SİNYALLERİ KESTİ

Daha önce Rus hava savunma sistemlerini Dağlık Karabağ başta olmak üzere farklı çatışmalarda darmadağın ederek Moskova'yı alarma geçiren Türk droneları, bu sefer Ukrayna ordusunda Rusya'nın karşısına dikildi. Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ilk defa Kırım'daki Rus ordusunun çalışmalarına müdahalede bulunurken görüldü.

Birkaç saat önce Kırım sınırları yakınında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cihazı ile donatılmış ve sadece elektronik olarak tasarlanmış Türk saldırı-keşif uçağı Bayraktar TB2'nin uçuşu kaydedildi.

Bayraktar TB2'nin görevleri arasında farklı seviyelerde keşif yürütmenin yanı sıra çeşitli ekipman, sistem ve silahların çalışmasına müdahale etmek bulunuyor.

Sunulan resimde, dronun kısmi de olsa uçuş yolu görülebiliyor. Kısa menzilli hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme şansını en aza indirmek için transponder sinyalinin kasıtlı olarak kapatıldığı biliniyor.

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