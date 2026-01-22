Serbest bölgelerden yapılan ihracatta rekor

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde, ülkemizdeki 19 serbest bölgeden ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak, yıllık toplam 12,5 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece 2023 yılında kaydedilen tüm zamanların rekoru kırılmıştır. İhracat ve ithalat farkı olarak 3,68 milyar dolar fazla verilmiş, serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürmüştür. Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 142 olarak gerçekleşmiştir. Orta-ileri teknoloji (yüzde 51,2) ve yüksek teknoloji (yüzde 6,2) ürünlerin ihracattaki payı yüzde 57,4'e ulaşmış, serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşmiştir. Yurt dışı ile ticarette istikrarlı büyüme sürerken, Türkiye ile ticaretteki daralmaya rağmen; yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi yüzde 3,1 oranında artarak 28,55 milyar dolar olmuştur" denildi.