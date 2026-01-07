Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
400 milyar dolarlık ihracat ligine çıktık

400 milyar dolarlık ihracat ligine çıktık

04:007/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nın açılışına katılarak stantları gezdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nın açılışına katılarak stantları gezdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2025 mal ve hizmet ihracatının 396,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu" dedi.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Bakan Bolat, 21 ülkeden 150'si yabancı 500 firmanın katıldığı fuarın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin üçüncü kez gerçekleştirildiğini anımsattı. Bolat; tekstil, deri, giyim, halı, saraciye, ayakkabı ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde aylık istihdam desteğini 3 bin 500 liraya yükselttiklerini dile getirdi.

ÇITAYI DAHA DA YUKARI TAŞIYACAĞIZ

Bakan Bolat, hizmet ihracatında 2025 için 123 milyar doları aşan bir gelir beklediklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Toplamda 396,5 milyar dolara ulaştık. Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu. 17,5 milyar dolar mal ve hizmet ihracatında artış sağladık. 160 bin kişilik ihracatçı ailesine çok teşekkür ediyor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize vazettiği 410 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı için koşmaya, mücadele etmeye

devam edeceğiz."



#İhracat
#ekonomi
#ticaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS DESTEKLERİ ARTTI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ne kadar oldu? İşte ilkokul, lise ve üniversite VGM burs miktarları