400 milyar dolarlık ihracat ligine çıktık

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Bakan Bolat, 21 ülkeden 150'si yabancı 500 firmanın katıldığı fuarın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin üçüncü kez gerçekleştirildiğini anımsattı. Bolat; tekstil, deri, giyim, halı, saraciye, ayakkabı ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde aylık istihdam desteğini 3 bin 500 liraya yükselttiklerini dile getirdi.

Bakan Bolat, hizmet ihracatında 2025 için 123 milyar doları aşan bir gelir beklediklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Toplamda 396,5 milyar dolara ulaştık. Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu. 17,5 milyar dolar mal ve hizmet ihracatında artış sağladık. 160 bin kişilik ihracatçı ailesine çok teşekkür ediyor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize vazettiği 410 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı için koşmaya, mücadele etmeye