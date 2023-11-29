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Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gönül: Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılıktır

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen davaya ilişkin, "Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık." dedi.

12:02 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:06 - 29/11/2023 Çarşamba
AA
Eski futbolcular Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin dolandırılmasıyla ilgili dava sürüyor.

Eski futbolcular Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin dolandırılmasıyla ilgili dava sürüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.


SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül

Komisyonda teklifin SPK'ye ilişkin maddelerine ilişkin açıklamalarda bulunan SPK Başkanı Gönül, "Yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık" davasının gündeme getirilmesi ve bu fonlar hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını sorması üzerine şunları söyledi:

"Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor."



Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, yakalananların, vatandaşlarla oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç sigortası yapmak vaadiyle irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığını ve 70 milyon lira banka hesap hareketliliği tespit edildiğini aktardı. Operasyonlarda tabancalar, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.


#Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
#Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
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