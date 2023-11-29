Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gönül: Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılıktır

Eski futbolcular Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin dolandırılmasıyla ilgili dava sürüyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.
"Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor."