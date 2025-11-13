Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
SGK’ya borçlu 10 belediyeden 8'i CHP'li

SGK’ya borçlu 10 belediyeden 8'i CHP'li

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0013/11/2025, الخميس
G: 13/11/2025, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
Vedat Işıkhan.
Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borçlu ilk 10 belediyenin 8’inin CHP'li olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtladı. Belediyelerin SGK’ya toplam borcunun 234 milyar lira olduğunu belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

ÖDENMEYEN TUTAR 59 MİLYAR LİRA

"Bakın 8’i CHP'li belediyelere ait iken bir tanesi AK Partili belediyeye ait. Bir tanesi de CHP’deyken kayyum atanan Şişli Belediyesi’dir. SGK’ya borcu olan ilk 50 belediyeye bakacak olursak bunların 35’i CHP’li, 12’si AK Partili belediyelere, 2’si CHP’deyken ve biri DEM Partisi’ndeyken kayyum atanan belediyelerdir. İzmir’in 16 milyar lira borcu var. Ankara’nın 8 milyar, Adana'nın 7 milyar, Şişli'nin 5,5 milyar, Balıkesir'in 4,7 milyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 4,5 milyar, Sakarya Belediyesi’nin 3,5 milyar lira borcu var. Yine Beşiktaş Belediyesi 3,2 milyar, Ataşehir Belediyesi'nin 3,2 milyar ve Sarıyer Belediyesi’nin de 2,9 milyar lira borcu var. Toplamda 59 milyar lira ödenmeyen prim borçları söz konusu."



#Vedat Işıkhan
#Belediye
#SGK
#Borç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav takvimi 2025 belli oldu: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte Açık Lise yazılı ve e-sınav tarihleri