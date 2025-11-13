SGK’ya borçlu 10 belediyeden 8'i CHP'li

"Bakın 8’i CHP'li belediyelere ait iken bir tanesi AK Partili belediyeye ait. Bir tanesi de CHP’deyken kayyum atanan Şişli Belediyesi’dir. SGK’ya borcu olan ilk 50 belediyeye bakacak olursak bunların 35’i CHP’li, 12’si AK Partili belediyelere, 2’si CHP’deyken ve biri DEM Partisi’ndeyken kayyum atanan belediyelerdir. İzmir’in 16 milyar lira borcu var. Ankara’nın 8 milyar, Adana'nın 7 milyar, Şişli'nin 5,5 milyar, Balıkesir'in 4,7 milyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 4,5 milyar, Sakarya Belediyesi’nin 3,5 milyar lira borcu var. Yine Beşiktaş Belediyesi 3,2 milyar, Ataşehir Belediyesi'nin 3,2 milyar ve Sarıyer Belediyesi’nin de 2,9 milyar lira borcu var. Toplamda 59 milyar lira ödenmeyen prim borçları söz konusu."