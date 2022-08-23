Ekonomi Sıfır otomobildeki kilometre şartına ilginç çözüm Korsan taksi durakları ile anlaşıyorlar
OTOMOTİV

Sıfır otomobildeki kilometre şartına ilginç çözüm: Korsan taksi durakları ile anlaşıyorlar

Ticaret Bakanlığı'nın sıfır otomobilde ‘6 ay ve 6 bin kilometre şartı’ galericiye işlemedi. Bazı ikinci el otomobil satan işletmelerin stoktaki sıfır kilometre araçları satabilmek için korsan taksi durakları ile anlaştığı öne sürüldü. 1 ay içinde 6 bin kilometreyi bulan araçların, otomobil yokluğunda sıfır fiyatına satılması planlanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Sıfır otomobildeki kilometre şartına ilginç çözüm: Korsan taksi durakları ile anlaşıyorlar
Foto/arşiv

Kimi galericiler sıfır araç satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartını farklı yöntemlerle aşmaya çalışıyor. 6 aylık bekleme süresini stokta dolduran galericiler, kilometre şartını ise korsan taksi durakları ile anlaşarak aşıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Otomobil 1 ay gibi kısa bir süre çalışarak 6 bin kilometreyi buluyor. Galerici korsan taksi durağından aylık 7-8 bin lira ücret alıyor. Otomobil6 bin kilometreyi geçince de satışa koyuyor. Bayilerde araç bulunamaması nedeniyle 6 bin kilometredeki aracı sıfır ﬁyatlarının bile üzerine satabileceklerini söylüyor. Korsan taksi durakları ise müşterilerine ‘Sıfır araçlarla hizmet’ sloganıyla mesaj atıyor.

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Bir diğer kurnazlık ise oto sanayilerinde dönüyor. Eskiden sanayi sitelerinde araçların kilometreleri düşürülürken, şimdi ise sanayilerde mesai kilometre yükseltmek için yapılıyor.

Maslak oto sanayide konuştuğumuz bir usta “Otomobilin beynine girerek kilometreyi yükseltmek mümkün. Bu basit bir olay. Satış sonrası yeniden eski hâline getirebiliriz. Tekrar satmak istediğinizde ise kilometreyi yeniden yükseltiriz. Bu yeni bir uygulama değil. Kilometresini yükselttiğimiz araçlar da oluyordu. Örneğin arabanın kilometresi daha önceden düşürülmüş, adam satarken sorun yaşayacağını düşünerek sanayide orijinal kilometresine yükselttiği oluyordu. Şimdi bunu sıfır araçlar için istiyorlar” dedi.

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