Site yönetiminin borçlarına dikkat

Altıkardeşler, site yönetimlerinde yaşanan sorunlara değinirken, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Başakşehir’de bir sitede yapılan eylemi hatırlattı. Altıkardeşler, “Site birkaç senedir aynı tesis yönetim firması ile çalışıyor. Bir bakıyorlar ki firma çalıştırdığı personelin hiçbirinin SGK primini ödememiş. Kurumsal olmayan yapılarda bunlar yaşanabiliyor. Bizim gelip tesis yönetimini devralmamızı istediler. Çünkü bir gecede site güvenliksiz kaldı” diye konuştu.