Site yönetiminin borçlarına dikkat

Site yaşamında site yönetimi ile anlaşma yapılan şirketler arasında yaşanan sorunlara Tepe Kurumsal İcra Kurulu Başkanı Murat Altıkardeşler’den uyarı geldi. Altıkardeşler, “Site yönetimleri SGK borcu yoktur yazısını, site yönetimi hizmeti veren firmadan aylık olarak almalı. Vardiya sistemlerini kanıtlamalı” sözleriyle dikkat çekti.
BİR GECEDE GÜVENLİKSİZ KALDILAR
Altıkardeşler, site yönetimlerinde yaşanan sorunlara değinirken, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Başakşehir’de bir sitede yapılan eylemi hatırlattı. Altıkardeşler, “Site birkaç senedir aynı tesis yönetim firması ile çalışıyor. Bir bakıyorlar ki firma çalıştırdığı personelin hiçbirinin SGK primini ödememiş. Kurumsal olmayan yapılarda bunlar yaşanabiliyor. Bizim gelip tesis yönetimini devralmamızı istediler. Çünkü bir gecede site güvenliksiz kaldı” diye konuştu.
KAPI YOĞUNLUĞUNA GÖRE ÖNLEM ALINIYOR
Site yönetimlerinin hizmeti kurumsal firmalardan alması gerektiğini kaydeden Altıkardeşler, “Kurumsal yapılar mesela site kapılarının girişi çıkış yoğunluğunu ölçer, örneğin sitede 3 kapı varsa ‘A kapısından şu saatlerde giriş yapılabilecek’ der ve oradaki güvenlik sayısı yani maliyeti minimize eder. ‘Sınır tarafı ile ilgili devriye atmaya gerek yok. İki kamera kuralım, sensörlerle destekleyelim’ diyerek orada da personel maliyetini düşürebilir” dedi.