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Ekonomi Sivasta köyüne kurduğu çiftlikle örnek oldu Kazandığı para dudak uçuklatıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sivas haberleri: Köyüne kurduğu çiftlikte kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Sivas'ta köyüne kurduğu çiftlikle örnek oldu: Kazandığı para dudak uçuklatıyor

Sivas’ta köyüne kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde eden Adem Şahin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara örnek oluyor. 3 yıldır işlettikleri tesisin gelirinden memnun olduklarını belirten Adem Şahin, 3 yıllık süreçte hayvan sayısını 90’dan 200’e çıkarttıklarını söyledi. Çiftlikte bulunan 90 inekten günlük 2 bin litre sütle aylık 100 bin TL gelir elde ettiğini belirten Şahin, "Avrupa’nın birçok bölgesinde bu kadar teknolojik işletmeler yok. Çevremizde pek olmaz diyen olmadı ama biz bu işi azimle yaptık. 90 hayan sağıyoruz ve günlük 2 ton süt satışı yapıyoruz. Kazancımız ayda 100 bin liranın üzerinde süt parası alıyoruz. Bu işletme süt parasıyla kendisini döndürebiliyor. 4-5 yılda işletmemize harcadığımız parayı çıkartabiliyoruz.” dedi.

Haber Merkezi İHA
Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip.
Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip.

Sivas kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Kabasakal köyünde yaşayan Adem Şahin, baba mesleği olan hayvancılıkla çocukluğundan itibaren uğraşmaya başladı. Uzun yıllardır hayali olan büyükbaş süt çiftliğini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı yüzde 60 hibeyle kuran Şahin, 2 milyon 300 bin TL’ye mal ettiği çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde ediyor. Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip.

Devlet desteğiyle hayvanları oldu, süt besiciliği yapıyor
EKONOMİ
Devlet desteğiyle hayvanları oldu, süt besiciliği yapıyor

Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip.

Çiftliğinde bulunan 90 inekten günlük 2 bin litre süt elde eden işletmeci, hayvanların sütünden elde ettiği gelirle, işletmenin giderlerini karşılıyor. Buzağı ve kurbanlık satışı da yapan Şahin, işletmesinde yıllık 80 hayvanın satışını yapıyor. 2017 yılında faaliyete başlayan çiftliğini 3 yıldır işleten Şahin, çiftliğin kurulumuna yaptığı harcamayı 4 yılda çıkarmayı hedefliyor.

TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç de, Kabasakal köyünde bulunan büyükbaş süt çiftliğine gelerek işletmeci Adem Şahin’den çiftlik hakkında bilgi aldı.

Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip.

“90 hayvanla başladık, şu an 200 hayvanımız var”

3 yıldır işlettikleri tesisin gelirinden memnun olduklarını belirten Şahin, 3 yıllık süreçte hayvan sayısını 90’dan 200’e çıkarttıklarını söyledi.

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Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip.

Şahin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Biz tesisimizi 2016 yılında TKDK’dan yüzde 60 hibe alarak yapmıştık. 2017 yılında hayvanlarımızı getirdik, bu yıl 3. yılımız ve gayet memnunuz. İşletmemizde düzgün bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Kendi arazilerimizden topladığımız ürünleri yüzde 70 ürünleri çıkartıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyor. Buraya 90 hayvanla başladık, şu an yaklaşık 200 hayvanımız var. Yılda da 70-80 hayvan satıyoruz. Yıllık kazancımız 600 bin TL kadar. Bu iş bizim baba mesleğimiz, burası daha teşkilatlı burada teknolojiden yararlanabiliyoruz. Daha az işçiyle daha çok iş yapabiliyoruz. Biz burayı 3 kişi çalıştırabiliyoruz. O dönemde 2 milyon 300 bin TL’lik bütçeyle tesisimizi kurduk. TKDK’dan 1 milyon 700 bin TL destek aldık. Yaklaşık yüzde 60 hibe aldık."

Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip.

“Bu işi bilen kişilerin yapmasını tavsiye ediyorum”

Çiftlikte bulunan 90 inekten günlük 2 bin litre sütle aylık 100 bin TL gelir elde ettiğini belirten Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • “Bu işi gerçekten bilen kişiler ise bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum ama bu işi dört dörtlük yapmaları lazım. Dışarıdan gelmeyle bu iş olmuyor. Biz ailemiz ile bu işi yapıyoruz. Projede 248 hayvan kapasitemiz var, şu an yaklaşık 200 hayvanımız var. Avrupa’nın birçok bölgesinde bu kadar teknolojik işletmeler yok. Çevremizde pek olmaz diyen olmadı ama biz bu işi azimle yaptık. 90 hayan sağıyoruz ve günlük 2 ton süt satışı yapıyoruz. Kazancımız ayda 100 bin liranın üzerinde süt parası alıyoruz. Bu işletme süt parasıyla kendisini döndürebiliyor. 4-5 yılda işletmemize harcadığımız parayı çıkartabiliyoruz.”

Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip.

“900 projeyle 2 binin üstünde kişiye istihdam sağlıyoruz”

TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, il genelinde destekledikleri 900 projeyle 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

  • “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin eş finansmanıyla birlikte özellikle hayvancılık alanında, tıbbi aromatik bitki, süt işleme tesisleri gibi birçok alanda destek veriyor. Bu gün içinde yer aldığımız işletme bir süt işletmesi. 90 başlık bir işletme, danası, düvesi ile birlikte 200’ü geçen hayvan var. Rabbime şükürler olsun burası da tam kapasitede çalışan, verdiğimiz hibenin karşılığını gördüğümüz işletmelerden bir tanesi. TKDK Sivas il koordinatörlüğü olarak şu ana kadar Sivas’ta 400 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yaptırdık. 200 milyon TL’nin üzerinde de hibe ödedik. Diğer taraftan 900’e yakın projemiz var. Bu projelerimizde şu an 2 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. Hamdolsun ülkemize katma değer katıyor. 2020 yılı içerisinde 40 milyon liralık bir yatırımımız oluyor, 20 milyonun üzerinde bir hibe vereceğiz yine."

Sivas'ta köyüne kurduğu çiftlikle örnek oldu: Kazandığı para dudak uçuklatıyor
FOTOĞRAF 11
Title
Sivas kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Kabasakal köyünde yaşayan Adem Şahin, baba mesleği olan hayvancılıkla çocukluğundan itibaren uğraşmaya başladı. Uzun yıllardır hayali olan büyükbaş süt çiftliğini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı yüzde 60 hibeyle kuran Şahin, 2 milyon 300 bin TL’ye mal ettiği çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde ediyor. Teknolojik aletlerle donattığı çiftliğini 3 kişiyle işleten Şahin, çiftliğinde 200 hayvana sahip.
Title
Çiftliğinde bulunan 90 inekten günlük 2 bin litre süt elde eden işletmeci, hayvanların sütünden elde ettiği gelirle, işletmenin giderlerini karşılıyor. Buzağı ve kurbanlık satışı da yapan Şahin, işletmesinde yıllık 80 hayvanın satışını yapıyor. 2017 yılında faaliyete başlayan çiftliğini 3 yıldır işleten Şahin, çiftliğin kurulumuna yaptığı harcamayı 4 yılda çıkarmayı hedefliyor.
Title
TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç de, Kabasakal köyünde bulunan büyükbaş süt çiftliğine gelerek işletmeci Adem Şahin’den çiftlik hakkında bilgi aldı.
Title
3 yıldır işlettikleri tesisin gelirinden memnun olduklarını belirten Şahin, 3 yıllık süreçte hayvan sayısını 90’dan 200’e çıkarttıklarını söyledi.
Title
Şahin, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Biz tesisimizi 2016 yılında TKDK’dan yüzde 60 hibe alarak yapmıştık. 2017 yılında hayvanlarımızı getirdik, bu yıl 3. yılımız ve gayet memnunuz. İşletmemizde düzgün bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Kendi arazilerimizden topladığımız ürünleri yüzde 70 ürünleri çıkartıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyor. Buraya 90 hayvanla başladık, şu an yaklaşık 200 hayvanımız var. Yılda da 70-80 hayvan satıyoruz. Yıllık kazancımız 600 bin TL kadar. Bu iş bizim baba mesleğimiz, burası daha teşkilatlı burada teknolojiden yararlanabiliyoruz. Daha az işçiyle daha çok iş yapabiliyoruz. Biz burayı 3 kişi çalıştırabiliyoruz. O dönemde 2 milyon 300 bin TL’lik bütçeyle tesisimizi kurduk. TKDK’dan 1 milyon 700 bin TL destek aldık. Yaklaşık yüzde 60 hibe aldık.
Title
Çiftlikte bulunan 90 inekten günlük 2 bin litre sütle aylık 100 bin TL gelir elde ettiğini belirten Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Title
“Bu işi gerçekten bilen kişiler ise bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum ama bu işi dört dörtlük yapmaları lazım. Dışarıdan gelmeyle bu iş olmuyor. Biz ailemiz ile bu işi yapıyoruz. Projede 248 hayvan kapasitemiz var, şu an yaklaşık 200 hayvanımız var. Avrupa’nın birçok bölgesinde bu kadar teknolojik işletmeler yok. Çevremizde pek olmaz diyen olmadı ama biz bu işi azimle yaptık. 90 hayan sağıyoruz ve günlük 2 ton süt satışı yapıyoruz. Kazancımız ayda 100 bin liranın üzerinde süt parası alıyoruz. Bu işletme süt parasıyla kendisini döndürebiliyor. 4-5 yılda işletmemize harcadığımız parayı çıkartabiliyoruz.”
Title
TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, il genelinde destekledikleri 900 projeyle 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Title
“Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin eş finansmanıyla birlikte özellikle hayvancılık alanında, tıbbi aromatik bitki, süt işleme tesisleri gibi birçok alanda destek veriyor. Bu gün içinde yer aldığımız işletme bir süt işletmesi. 90 başlık bir işletme, danası, düvesi ile birlikte 200’ü geçen hayvan var. Rabbime şükürler olsun burası da tam kapasitede çalışan, verdiğimiz hibenin karşılığını gördüğümüz işletmelerden bir tanesi. TKDK Sivas il koordinatörlüğü olarak şu ana kadar Sivas’ta 400 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yaptırdık. 200 milyon TL’nin üzerinde de hibe ödedik. Diğer taraftan 900’e yakın projemiz var. Bu projelerimizde şu an 2 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. Hamdolsun ülkemize katma değer katıyor. 2020 yılı içerisinde 40 milyon liralık bir yatırımımız oluyor, 20 milyonun üzerinde bir hibe vereceğiz yine.
Title
Sivas'ta köyüne kurduğu çiftlikle örnek oldu: Kazandığı para dudak uçuklatıyor
Sivas'ta köyüne kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde eden Adem Şahin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara örnek oluyor. 3 yıldır işlettikleri tesisin gelirinden memnun olduklarını belirten Adem Şahin, 3 yıllık süreçte hayvan sayısını 90'dan 200'e çıkarttıklarını söyledi. Çiftlikte bulunan 90 inekten günlük 2 bin litre sütle aylık 100 bin TL gelir elde ettiğini belirten Şahin, "Avrupa'nın birçok bölgesinde bu kadar teknolojik işletmeler yok. Çevremizde pek olmaz diyen olmadı ama biz bu işi azimle yaptık. 90 hayan sağıyoruz ve günlük 2 ton süt satışı yapıyoruz. Kazancımız ayda 100 bin liranın üzerinde süt parası alıyoruz. Bu işletme süt parasıyla kendisini döndürebiliyor. 4-5 yılda işletmemize harcadığımız parayı çıkartabiliyoruz.” dedi.
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