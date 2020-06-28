Sivas'ta köyüne kurduğu çiftlikle örnek oldu: Kazandığı para dudak uçuklatıyor

“Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin eş finansmanıyla birlikte özellikle hayvancılık alanında, tıbbi aromatik bitki, süt işleme tesisleri gibi birçok alanda destek veriyor. Bu gün içinde yer aldığımız işletme bir süt işletmesi. 90 başlık bir işletme, danası, düvesi ile birlikte 200’ü geçen hayvan var. Rabbime şükürler olsun burası da tam kapasitede çalışan, verdiğimiz hibenin karşılığını gördüğümüz işletmelerden bir tanesi. TKDK Sivas il koordinatörlüğü olarak şu ana kadar Sivas’ta 400 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yaptırdık. 200 milyon TL’nin üzerinde de hibe ödedik. Diğer taraftan 900’e yakın projemiz var. Bu projelerimizde şu an 2 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. Hamdolsun ülkemize katma değer katıyor. 2020 yılı içerisinde 40 milyon liralık bir yatırımımız oluyor, 20 milyonun üzerinde bir hibe vereceğiz yine.