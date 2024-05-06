Slovenya'nın en büyük projesi Türkiye'ye emanet

"Her mağara keşfi hem ilginç hem de güzel görüntüler oluşturuyor fakat projenin ilerlemesini oldukça geciktiriyor. Bazen birkaç gün bazen birkaç hafta işlerin durması, durum tespiti, takviye yönteminin belirlenmesi ve sonra belirlenen takviye sisteminin uygulanması uzun zaman alabiliyor. Tüm bu zorluklara rağmen, deneyimli mühendisler ve uzmanlar, takviye çözümleri ve bazen yeni fikirler üreterek projenin ilerlemesini sağlıyor. Diğer bir zorluk da insan kaynağı. Slovenya'da tünellerde çalışacak işçi bulmanın zor olması ve Türkiye’den işçi getirmenin de uzun sürmesi nedeniyle komşu ülkelerden işçilere ihtiyaç duyuldu. 50'si mühendis toplam 750 kişinin çalıştığı projede, işçilerinin 500'ü Türkler, kalanı da farklı ülkelerden oluşuyor. Ayrıca İtalyan, Hırvat ve Avusturyalı taşeron firmalarla çalışıyoruz."