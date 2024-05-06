Slovenya'nın en büyük projesi Türkiye'ye emanet

Slovenya'nın ekonomik kalkınma planlarında stratejik bir yere sahip olan ve ülkenin Adriyatik kıyısındaki Koper Limanı ile Divaca şehrini birbirine bağlayacak olan "Divaca-Koper Demir Yolu Projesi", Türk inşaat şirketi tarafından hayata geçiriliyor.
Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, AA muhabirine, Slovenya'da yürüttükleri projeye ilişkin bilgi verdi.
Projenin, tünel mühendisliği alanında yüksek zorluk derecesi taşıdığını belirten Arıoğlu, Alp Dağları'na özgü kireç taşı bazlı karstik kaya oluşumları içinde tüneller açarak ilerlediklerini söyledi.
Ülkenin en büyük ve en önemli projesi Türk firmasına emanet
Arıoğlu, üç aşamadan oluşan projenin ihalelerine Avrupalıların ağırlıkta olduğu 13 grubun katıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:
2026'da hizmete açılacak
Slovenya'nın dünyaca ünlü ormanlarına ve doğal yaşamına zarar vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Arıoğlu, "Ülkenin güncel en stratejik ve önemli yatırımı konumundaki Divaca-Koper Demir Yolu Projesi ile Slovenya'yı Avrupa'nın lojistik kapısı olarak konumlandıran Koper Limanı'nın kapasitesini artırarak, hizmet güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarmalarına destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Mart 2021'de ilk kısmının imza töreni gerçekleşen proje kapsamında, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi ya da şantiye terminolojisi içinde "Del-Patlat" olarak bilinen tünel açma metoduyla 37,9 kilometrelik 11 tünel yapıldığını ve bu kapsamda ayrıca uzunlukları 452 ve 647 metre olan iki viyadük inşaatının da bulunduğunu aktaran Arıoğlu, şunları kaydetti:
"Slovenya'da tünellerde çalışacak işçi bulmak çok zor"
Yapı Merkezinin Slovenya Projeleri Direktörü Bahadır Oral da rekabete rağmen şirketin bölgede başarılı olduğuna dikkati çekerek, projeyi almak için fiyattan ziyade diğer faktörlere de odaklandıklarını ve kararlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Ülkenin en önemli altyapı projelerinden olan tünel inşaatında, Yapı Merkezi olarak önemli rol oynadıklarına işaret eden Oral, bu projenin şirketleri için de Avrupa'ya açılan kapı olduğunu bildirdi.
Oral, projede en büyük zorluğun tünel kazıları sırasında keşfedilen mağaralar olduğunu belirterek, şu ana kadar 83 noktada mağaraya rastlandığını dile getirdi.
Mağaralara zarar vermeden emniyetli şekilde takviye sisteminin oluşturulması ve gerekli tedbirlerin alınmasının ardından çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Oral, şu değerlendirmede bulundu:
Viyadüklerin şekli yarışmayla belirlendi
Avrupa Birliği (AB) içinde yapılan proje olduğu için özellikle çevre konularında çok ciddi hassasiyet taşındığını vurgulayan Oral, "Zaten her aşamada, gerek denetim gerek tedbirler olsun, bunlara uymak için ciddi efor sarf ediliyor." dedi.
Oral, 400 milyon avrosu Slovenya'nın kapitali olmak üzere, Avrupa Yatırım Bankası ve çeşitli bankaların katılımıyla yaklaşık 1 milyar avroluk projenin AB tarafından sürekli denetlendiğini, bu aşamalarda çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.
Viyadüklerin şeklinin yarışmayla belirlendiğini anlatan Oral, lokal ekonomiye destek vermek için küçük üreticilerle çalıştıklarını, çiftçilerden ürünler aldıklarını, yetimhane ve hastane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, amatör kulüplere destek verdiklerini sözlerine ekledi.