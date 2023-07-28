Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan taksit uyarısı: 31 Temmuz'a kadar yatırın

Konuyla ilgili açıklamada bulunan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, “7440 Sayılı Kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran ve taksit yapan işverenlerin, bir ve ikinci taksitlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Her iki taksitin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmemesi halinde, yapılandırma bozulacak ve terkin edilen gecikme zammı ve faizi borca ilave edilecektir.