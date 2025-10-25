Sosyal harcama ödeneği 560 milyar TL artırıldı

Devletin, 2025 yılına ilişkin sosyal güvenlik ödeneklerinin toplamı 2 trilyon 382 milyar lirayı aşacak. Böylece sosyal güvenlik sistemi, prim ödemeleri ve emekli maaşları dahil pek çok kalemin harcamasının yapıldığı programlara ilave destek sağlanacak. 2025 yılında sosyal güvenlik ödeneklerinin toplamı 1 trilyon 822 milyar liraydı. Bu yıl bu kalemlerde 560 milyar lira artışa gidildi. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya ayrılan ödeneklerin toplamı 553 milyar 584 milyon liraya çıkarıldı. Sosyal destekler için ayrılan meblağ 917 milyar lirayı buldu. Bu tutar bütçenin yüzde 4,8’ine denk geliyor. İstihdamın güçlendirilmesine ise 400 milyar 642 milyon 751 lira ayrıldı.

SAĞLIK PRİMLERİNE 157 MİLYAR LİRA

2026 yılında ödeme gücü olmayan vatandaşlara sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 157 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılara, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve yakınlarına bağlanan aylıklar için 106 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 100 milyar lira ayrıldı. Engelli vatandaşlara evde bakımına destek amacıyla 90 milyar lira, engelli vatandaşların eğitim desteği için 56 milyar lira, doğum yardımı ödemeleri için 44 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocukların aileleri yanında yetişmelerine 23 milyar lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında 3 milyar lira ödenek çıkarıldı. Bütçede hastalık, hamilelik, iş kazası, yaşlılık sorunları ve çocuklu ailelerin desteklenmesine ayrılacak paylar sosyal harcama programı altında toplandı.

BÜTÇENİN YÜZDE 12,6’SI

Sosyal harcamalara ödenecek tutar toplam bütçenin yüzde 12,6’sını kapsıyor. Doğal gaz ve elektrikteki devlet destekleri ile asgari ücret tutarına kadar olan tüm ücretlerin vergi dışı tutulmasını da dikkate alındığında, sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar 2 trilyon 382 milyar liraya ulaşacak.

1.8 TRİLYON LİRA SOSYAL GÜVENLİĞE

Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan ödenek 407 milyar 379 milyon lirayken sigortalılar ve emeklilerin sosyal güvenlik harcamalarına 1 trilyon 872 milyar 495 milyon lira ödenek oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında, sağlık alanına kamu kaynaklarından ayrılan toplam tutar 3 trilyon 307 milyar liraya ulaşacak.







