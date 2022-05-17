SpaceX çalışanlarından sürpriz hamle: 125 milyar dolarlık hisse satışı yapacaklar

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre SpaceX çalışanları yaklaşık 125 milyar dolarlık hisse satışı planlıyor.
İsmini vermek istemeyen kaynaklar hisse başına fiyatın 70 dolar olacağını belirtti. Ekim ayındaki bir satışta hisse başına fiyat 56 dolar olmuş ve yaklaşık 100 milyar dolar değerlemeye ulaşılmıştı.
Elon Musk’ın hisse satışında yer alıp almayacağı ise belirsiz.
Musk sosyal medya devi Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için çeşitli fonlama kaynakları arayışında. Musk Pazartesi günü sosyal medya platformunu satın alma bedelini düşürmenin gündemde olduğunu belirtmişti.