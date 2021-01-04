SPK’nın son tebliği moral verdi 2021 yılını atılım yılı ilan etti!

Dünya, küresel olarak yakın tarihte tecrübe edilmemiş bir pandemi sürecinin içinden geçiyor. Küresel ekonominin, pandeminin oluşturduğu zorlukları yönetmek için ciddi bir efor sarf ettiğini söyleyen Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, kendileri açısından da bu sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğine dikkat çekti.

Peker, “Türkiye merkezli küresel bir gayrimenkul şirketi olarak yenilikçi ve insan hayatına dokunan projeler geliştiriyoruz. Pazar çeşitliliğimiz, ve riskleri doğru yönetiyor olmamız sayesinde, pandemi sürecinde başarılı işlere imza attık. Bu durum en net şekilde mali tablolarımızda kendini gösteriyor. En son olarak Peker GYO’nun dokuz aylık mali tablolarında açıkladığımız 93.6 milyon TL’lik kar da bu sürecin doğru yönetildiğinin en somut kanıtı” ifadelerini kullandı.

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YENİ YATIRIMLARIN MÜJDESİNİ VERDİ

Önümüzdeki dönemde yabancı basının Türk gayrimenkul sektörüne olan ilgisinin artarak devam edeceği konusunda iddialı konuşan Hasan Peker, Peker GYO özelinde ise 2021’in yeni bir atılım yılı olacağına vurgu yaparak şunları söyledi: “Bir Türk şirketi olarak, ülkemize döviz kazandırmak için canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda bayrağımızı yurtdışında dalgalandıran bir Türk yatırımcı olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bir yandan Avrupa’daki büyümemizi sürdürürken diğer yandan da Türkiye’de yeni yatırım fırsatlarını kolluyoruz. Almanya, İngiltere ve Hollanda yine ana hedef pazarlarımız arasında. Bunun yanında, yurtiçinde de dünya başkenti İstanbul’a yakışır bir eser kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

SPK’NIN SON TEBLİĞİ, UFKUMUZU AÇTI

Özellikle pandeminin oluşturduğu olumsuz havanın dağılması açısından teşvikler ve yeni düzenlemelerin son derece hayati olduğuna dikkat çeken Hasan Peker, bu kapsamda SPK’nın GYO’ların yurtdışı yatırımlarla ilgili son tebliğine göndermede bulundu. Bu son tebliğin kendilerine büyük bir moral ve güç verdiğine de dikkat çeken Hasan Peker, “SPK’nın yurtdışı gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili son tebliği gerçek anlamıyla müthiş bir adım oldu. Artık Türk GYO şirketleri, Avrupa’daki rakipleri gibi ucuz ve uzun vadeli finansman imkânlarından faydalanabilecek. Bu gelişme, rekabet açısından son derece önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Yabancı rakiplerimizle rekabet etme gücümüzün kısıtlı olduğu geçmiş yıllardaki başarımızı; bu yeni tebliğ sayesinde daha büyük ve daha karlı hale getireceğiz.” diye konuştu.

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HALKA AÇMAK İSTİYORUZ

Öte yandan, Peker markasıyla bugüne kadar Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi dev projelere imza atan Peker Holding, gayrimenkul sektörünün yanı sıra turizm ve teknoloji sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. Holding faaliyetleriyle ilgili de konuşan Peker, “PeK Automotive, Ljubljana’daki üretim tesislerinde, insansız tarım araçları geliştirip üretiyor. Bunun yanında Peker Havacılık ve Peker Yatçılık markalarıyla da turizm sektöründe hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde Peker Holding’i de BIST’e kote, halka açık bir şirket haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımıza başladık.” ifadelerini kullandı.