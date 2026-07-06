Stellantis’in yıldızı Bursa

Türkiye, 14 dünya devi markanın çatı kuruluşu olan Stellantis’in 2030 stratejisinin merkezine yerleşti. Gelirlerini yüzde 40 artırmak isteyen şirket 300 milyon avroluk yatırımla devreye alacağı yeni ekonomik modellerle Bursa’daki Tofaş tesislerinin rolünü artırarak Orta Doğu ve Afrika’nın üretim üssüne dönüştürecek.
Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Stellantis, bölgesel büyüme hamlesini yeni FaSTLAne 2030 stratejisi kapsamında güçlendiriyor. Bu kapsamda Stellantis Orta Doğu ve Afrika (MEA), bölgenin önde gelen otomotiv ve iş dünyası basın kuruluşlarını bir araya getirdi. Etkinlikte Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü (COO) Samir Cherfan, FaSTLAne 2030 stratejisini, bölgedeki uygulama planı ve büyüme vizyonuna odaklanarak paylaştı.
SATIŞLARIN YÜZDE 90’I BÖLGESEL ÜRETİMDEN
Bölgedeki gelirlerini yüzde 40 artırırken çift haneli faaliyet kârlılığını koruma hedefini açıklayan Stellantis, bu büyümeyi araç tedarik modelinde gerçekleştirilecek önemli bir dönüşümle destekleyecek. Şirket, satışlarının yüzde 90’ını, bölgesel olarak üretilecek veya Asya’dan tedarik edilecek rekabetçi 22 modelden oluşturmayı hedefliyor. Orta Doğu ve Afrika’nın, Stellantis’in büyüme stratejisinin temel yapı taşlarından biri olduğunu söyleyen Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Samir Cherfan, “Verim odaklı ürün stratejimizi hayata geçirerek bölgenin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak üzere uygulama sürecimizi hızlandırıyoruz” dedi.
TÜRKİYE 2 MİLYARLIK NÜFUSUN MERKEZİNDE
Orta Doğu ve Afrika, bugün dünya nüfusunun yüzde 25’ine ev sahipliği yaparken, önümüzdeki on yıllarda bu oranın yüzde 40’a ulaşması beklenen ve küresel ölçekte en hızlı büyüyen otomotiv bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Stellantis ise son dört yıldır üst üste bölgenin en büyük ikinci otomotiv grubu konumunu koruyor. Şirket, yıllık 500 binin üzerinde araç satışı ve sürdürülebilir çift haneli kârlılığıyla güçlü performansını devam ettiriyor. Akdeniz bölgesinde, Fas ve Türkiye’de bulunan ve toplam 800 bin adet üretim kapasitesine sahip yüksek rekabet gücündeki üretim tesislerinden azami ölçüde faydalanırken, Türkiye’de pazar liderliğini güçlendirmeyi ve Fiat markasının büyüme ivmesini yeniden artırmayı hedefliyor.
300 MİLYON AVRO YATIRIM YAPACAK
Stellantis’in yerelleştirme süreci halihazırda başlamış olup, uygulamanın 2028 yılı itibarıyla yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bölgesel satışların yüzde 90’ını oluşturması beklenen 22 modelden oluşan ana ürün gamı, ortaklıklar ve eş finansman modelleriyle desteklenen yıllık yaklaşık 300 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilecek. Bu modellerin yarısı bölgesel üretim tesislerinde üretilecek, kalan kısmı ise farklı segment ve pazarlarda rekabetçiliği artırmak amacıyla Asya’dan tedarik edilecek.
FİAT EGEA’YA SAYGILI VEDA
- 2015’te üretimine başlanan ve Tofaş imzasını taşıyan Egea modelinin üretim ömrü tamamlandı. 1 milyar avroluk yatırımla hayata geçirilen küresel bir ürün projesi olarak 11 yıl boyunca Bursa’da üretilen Fiat Egea banttan son kez indi. Egea, son araçla birlikte 1 milyon 417 bin 47 adetlik toplam üretime ulaştı. 671 bin 5 adetlik ihracat performansı, 40’tan fazla ülkeye ulaşan küresel yolculuğu, 10 yıl üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modeli olması ve Fiat markasının 6 yıl üst üste pazar liderliğine sunduğu katkıyla Egea, Tofaş tarihinin unutulmayacak projeleri arasındaki yerini aldı. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Egea’nın bize kazandırdığı bilgi birikimi ve deneyim, Tofaş’ın geleceğine yön vermeye devam edecek” açıklamasını yaptı.