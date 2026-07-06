Stellantis’in yıldızı Bursa

2015’te üretimine başlanan ve Tofaş imzasını taşıyan Egea modelinin üretim ömrü tamamlandı. 1 milyar avroluk yatırımla hayata geçirilen küresel bir ürün projesi olarak 11 yıl boyunca Bursa’da üretilen Fiat Egea banttan son kez indi. Egea, son araçla birlikte 1 milyon 417 bin 47 adetlik toplam üretime ulaştı. 671 bin 5 adetlik ihracat performansı, 40’tan fazla ülkeye ulaşan küresel yolculuğu, 10 yıl üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modeli olması ve Fiat markasının 6 yıl üst üste pazar liderliğine sunduğu katkıyla Egea, Tofaş tarihinin unutulmayacak projeleri arasındaki yerini aldı. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Egea’nın bize kazandırdığı bilgi birikimi ve deneyim, Tofaş’ın geleceğine yön vermeye devam edecek” açıklamasını yaptı.