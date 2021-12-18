Ekonomi Stokçulara büyük operasyon geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Stokçulara büyük operasyon geliyor

Bayiden aldıkları sıfır araçları stoklayarak fahiş fiyat artışına neden olanların tespiti için harekete geçildi. Soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı, özellikle ÖTV indirimi yapılan dönemde gerçekleşen araç satışlarını mercek altına alacak. Bayiler, trafik polisi, noterler ve vergi dairelerindeki bilgiler incelenecek. Büyük operasyon kapıda.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Stokçulara büyük operasyon geliyor: Stokçuluğun cezası ne?
Son dönemlerde araç fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışına dikkat çeken Yeni Şafak, otomobil bayileri üzerinden yapılan soyguna vurgu yapmıştı. İstanbul’da iki binden fazla sıfır araç bu şekilde tarlarda stoklanıyor.

Bayilerden topladıkları sıfır araçları stoklayarak vurgun yapan soyguncular tek tek tespit edilecek. Son dönemlerde araç fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışına dikkat çeken Yeni Şafak, otomobil bayileri üzerinden yapılan soygunu detaylarıyla gün yüzüne çıkarmıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, araç fiyatlarındaki artışı etkileyenlerin tespiti için resen soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, başsavcılığın soruşturma kapsamında izleyeceği yol haritası şu şekilde:

HER DETAY MERCEK ALTINDA

-Araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgeleri talep edilecek.

  • -Satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri ve bu şahıslara ait Noterler Birliği’nden araç alım satımı vekaletnamesi sorulacak.

-Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgileri temin edilecek.

  • -Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indiriminin sağlandığı da araştırılacak.

-ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokularak satışının yapılması ile devletin uğradığı ÖTV zararı tespit edilecek.

  • -Devletin uğradığı zararlarla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve benzeri kurumlarla çalışmalar yapılacak.

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Geçtiğimiz haftalarda sıfır araç tarafında gerçekleştirilen ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayilere yönelik Ticaret Bakanlığı müfettişleri harekete geçerken, sosyal medyada dolaşan bir görüntü kafaları karıştırdı. İzmir'de çekilen görüntülerde bayilerde bulunmadığı öne sürülen aynı marka araç ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görülüyor.

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