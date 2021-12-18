Stokçulara büyük operasyon geliyor

Bayilerden topladıkları sıfır araçları stoklayarak vurgun yapan soyguncular tek tek tespit edilecek. Son dönemlerde araç fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışına dikkat çeken Yeni Şafak, otomobil bayileri üzerinden yapılan soygunu detaylarıyla gün yüzüne çıkarmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, araç fiyatlarındaki artışı etkileyenlerin tespiti için resen soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, başsavcılığın soruşturma kapsamında izleyeceği yol haritası şu şekilde:
HER DETAY MERCEK ALTINDA
-Araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgeleri talep edilecek.
- -Satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri ve bu şahıslara ait Noterler Birliği’nden araç alım satımı vekaletnamesi sorulacak.
-Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgileri temin edilecek.
- -Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indiriminin sağlandığı da araştırılacak.
-ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokularak satışının yapılması ile devletin uğradığı ÖTV zararı tespit edilecek.
- -Devletin uğradığı zararlarla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve benzeri kurumlarla çalışmalar yapılacak.