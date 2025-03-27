Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı

Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda yüzde 22,7 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 43,4 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 28,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 oldu.