Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı

Şubat ayı işsizlik oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre, şubat ayında işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti
TÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 11 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31,9 oldu.
İş gücüne katılma oranı yüzde 53,2
İş gücü, bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15 oldu.