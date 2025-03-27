Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı

Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı

10:1127/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Şubat ayı işsizlik oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre, şubat ayında işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti

TÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu.


İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 11 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31,9 oldu.



İş gücüne katılma oranı yüzde 53,2


İş gücü, bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15 oldu.


Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda yüzde 22,7 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 43,4 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 28,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 oldu.

#işsizlik
#ekonomi
#TÜİK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bir ilki yaşayacak! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kimdir?