Sürdürülebilir Ulaşım Konferansı'nda Orta Koridor vurgusu: Trabzon Limanı ile birlikte yeni bir küresel bağlantı kapısı

Orta Koridor; Çin’den Orta Asya ve Güney Kafkasya üzerinden Türkiye’ye uzanan, Süveyş ve Kuzey hatlarına esnek alternatif sunan çok modlu bir ticaret ağı olarak öne çıkıyor. Son yıllardaki jeopolitik ve operasyonel kırılmaların ardından koridorun kullanımı ve yatırım iştahı belirgin biçimde artarken, Türkiye istikrar sağlayıcı merkez ülke konumunu pekiştiriyor.

Yeşil ve dijital dönüşüm ile gelişen hatta vurgu yapan Murat Demirağ, “Orta Koridorun güçlenmesi, yalnızca ulaştırma değil; ekonomik çeşitlenme, enerji güvenliği ve bölgesel iş birliği açısından da stratejik bir fırsat sunmaktadır. Bu dönüşüm, koridoru geleneksel taşımacılıktan çıkararak ‘akıllı lojistik ağı’ hâline getirmektedir.” açıklamasında bulundu.

Trabzon’un Kilit Konumu ve Nakil Lojistik’in Entegre Gücü

Albayrak Grubu’nun işlettiği Trabzon Limanı; 10 milyon ton/yıl yük, 350.000 TEU konteyner kapasitesi ile Orta Koridor’un Karadeniz üzerindeki doğal geçiş kapısı konumunda. Modern ekipmanlar, Ro-Ro altyapısı, düşük bekleme süreleri ve serbest bölge avantajlarıyla bölgesel tedarik zincirlerinin verimli çalışmasına katkı sağlıyor.

Grubun liman deneyimiyle güçlenen Nakil Lojistik markası ise entegre lojistik çözümleri sunuyor. Uluslararası hatlarda Ro-Ro entegrasyonu, proje & ağır yük lojistiği, tarım lojistiği ve silobas/gıda tankeri operasyonlarıyla müşterilerine kesintisiz hizmet veriyor.







