Suriye'nin 'interneti' Türkiye'den

Türkiye, Suriye'nin internet alt yapısını komple sağlamaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Suriye İletişim Bakanı’nın Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Suriye’nin internet alt yapısının komple Türkiye’den verilmesiyle ilgili bir çalışmayı istişare edeceğiz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin internet altyapısının komple Türkiye’den sağlanacağını bildirdi. Uraloğlu, Suriye Eylem Planı hakkında Yeni Şafak’a konuştu. Türkiye’nin devlet yönetimindeki bilgi ve tecrübesini Suriye’ye aktarmak istediklerini belirten Uraloğlu, heyetler arası görüşmelerin aralıksız sürdüğünü kaydetti.
SURİYE İLETİŞİM BAKANI GELİYOR
Uraloğlu, “Geçtiğimiz günlerde Suriye’nin sivil havacılık yönetiminin tamamını ülkemizde ağırladık. ‘Nasıl daha iyi iş birliği yapabiliriz?’ istişare ettik. Bugün ya da yarın kısa bir sürede Suriye İletişim Bakanı’nın Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Suriye’nin internet alt yapısının komplesi Türkiye’den verilmesiyle ilgili bir çalışmayı istişare edeceğiz” diye konuştu.
BİR LİMANI TÜRKİYE İŞLETECEK
Uraloğlu şöyle devam etti: “Ayrıca onlar TÜRKSAT’ın bütün kabiliyetlerinden yararlanalım istiyorlar. Suriye limanlarından birinin Türk müteşebbis tarafından işletilebilir olması da masada. Biz, bilgi ve tecrübemizi aktaralım istiyoruz. Her zaman söylüyoruz, ‘Buyurun buraya gelin her türlü eğitimi verelim’ ya da ‘Biz oraya gelelim orada her türlü eğitimi verelim’ diye. Şam Havalimanı’nı büyük ölçüde ayağa kaldırdık ama daha yapmamız gereken şeyler var. Bunlar üzeninde yoğun bir çalışma yürütüyoruz” dedi.