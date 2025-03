Suriye'nin 'interneti' Türkiye'den

Uraloğlu şöyle devam etti: “Ayrıca onlar TÜRKSAT’ın bütün kabiliyetlerinden yararlanalım istiyorlar. Suriye limanlarından birinin Türk müteşebbis tarafından işletilebilir olması da masada. Biz, bilgi ve tecrübemizi aktaralım istiyoruz. Her zaman söylüyoruz, ‘Buyurun buraya gelin her türlü eğitimi verelim’ ya da ‘Biz oraya gelelim orada her türlü eğitimi verelim’ diye. Şam Havalimanı’nı büyük ölçüde ayağa kaldırdık ama daha yapmamız gereken şeyler var. Bunlar üzeninde yoğun bir çalışma yürütüyoruz” dedi.