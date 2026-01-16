SYS Grup 3 kıtada gövde gösterisine hazırlanıyor

“Bugün geldiğimiz noktada, dünyanın en çok talep gören 30x113mm topu VENOM LR ve yüksek teknolojili UKSS çözümlerimizle, dost ve müttefik ülkelerin envanterlerini güçlendiriyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve bizlere güvenen stratejik ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Bu güveni daha da ileri noktalara taşımak için kararlılıkla çalışıyor, yeniliklere imza atıyoruz. Tüm bu çalışmalar son yıllarda ihracat başarılarımızın daha da artmasını sağladı. Bugüne kadar olduğu gibi ihracat odaklı büyüme stratejimizle Türk savunma sanayiinin bayrağını dünyanın her köşesinde dalgalandırmaya devam edeceğiz.”