Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Kamu İhale Kurumu iş birliğiyle devrede

Bu kapsamda tüm teknik ve altyapı geliştirmeleri ile test süreçleri tamamlanarak Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen geçici teminat mektuplarının idareler adına elektronik ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) ile entegre çalışan “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” üzerinden kabulüne 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlandı.

“Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” sayesinde; geçici teminat mektuplarının elektronik olarak kabulüne, raporlanmasına, iade, tazmin ve vade uzatma taleplerinin iletilmesine imkan sağlanmış olacak.

Proje ile birlikte, fiziksel teminat mektubu ile yürütülen süreçlerin dijitalleşmesinin önü açılacak, Bankacılık sektörünün en yaygın ve geleneksel ürünlerinden biri olan teminat mektubunun teslim ve takip süreçleri tamamen elektronik ortamda gerçekleşecek.

REKLAM

İkinci Faz Çalışmaları Devam Ediyor

Takasbank’tan edilen bilgiye göre Takasbank’ın para ve sermaye piyasalarında sahip olduğu teminat ve risk yönetimi hizmetlerindeki tecrübesini, kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik çalışmalarına başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarıyla yoğun bir şekilde devam edildiği ifade edildi.