Ekonomi Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Kamu İhale Kurumu iş birliğiyle devrede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Kamu İhale Kurumu iş birliğiyle devrede

Kamu İhale Kanunu ve E-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesine ilişkin mevzuatlarda yapılan değişikliklerle Kamu İhale Kanunu kapsamında idarelere sunulan geçici teminat mektuplarının iletilmesi, saklanması, tazmini ve iadesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren Takasbank tarafından gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Kamu İhale Kurumu iş birliğiyle devrede
Takasbank

Bu kapsamda tüm teknik ve altyapı geliştirmeleri ile test süreçleri tamamlanarak Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen geçici teminat mektuplarının idareler adına elektronik ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) ile entegre çalışan “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” üzerinden kabulüne 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlandı.

“Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” sayesinde; geçici teminat mektuplarının elektronik olarak kabulüne, raporlanmasına, iade, tazmin ve vade uzatma taleplerinin iletilmesine imkan sağlanmış olacak.

Proje ile birlikte, fiziksel teminat mektubu ile yürütülen süreçlerin dijitalleşmesinin önü açılacak, Bankacılık sektörünün en yaygın ve geleneksel ürünlerinden biri olan teminat mektubunun teslim ve takip süreçleri tamamen elektronik ortamda gerçekleşecek.

İkinci Faz Çalışmaları Devam Ediyor

Takasbank’tan edilen bilgiye göre Takasbank’ın para ve sermaye piyasalarında sahip olduğu teminat ve risk yönetimi hizmetlerindeki tecrübesini, kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik çalışmalarına başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarıyla yoğun bir şekilde devam edildiği ifade edildi.

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