Ekonomi Tanzimde satılacak nohut, mercimek ve pirincin fiyatı belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tanzimde bakliyat satışı bugün başlıyor - İşte nohut, pirinç ve mercimeğin fiyatı

Tanzimde satılacak nohut, mercimek ve pirincin fiyatı belli oldu

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satış noktalarında satışa sunulacak bakliyatların fiyatlarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, nohutun 5,5 lira, mercimeğin ise 4,5 lirada bugün satılmaya başlanacağını belirtirken, pirincin de haftaya kilosu 6 liradan satışa çıkacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkentteki tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor.
Başkentteki tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Tanzim satışlarına değinen Bakan Pakdemirli, "Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız." ifadesini kullandı.Bakan Pakdemirli, Hal Yasası'nın Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacağını düşündüğünü belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

Tanzim fiyatı belli oldu

Tanzim fiyatı belli oldu

​Nohut, mercimek ve pirinç de satılmaya başlayacak.
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