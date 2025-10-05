Yeni Şafak
Tapu işlemlerinde '65 yaşa rapor zorunluluğu' var mı? Açıklama geldi

Tapu işlemlerinde '65 yaşa rapor zorunluluğu' var mı? Açıklama geldi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:025/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait 9 bin 224 başvurudan sadece 196'sının rapor ibrazı ile gerçekleştirildiği belirtildi.


Sağlık sporu


Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiği belirtilen açıklamada,
"Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir."
ifadeleri kullanıldı.


