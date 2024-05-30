Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan sanayicilere çağrı: Sözleşmeli üretime destek verin

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke kaynaklarını etkin kullanmak adına son 1 yılda planlı tarım ve sözleşmeli üretim gibi devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını dile getirdi. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) mayıs ayı olağan toplantısına katılan Bakan Yumaklı, “Yeni üretim sezonuyla birlikte planlı üretime geçmiş olacağız. Sanayici olarak sizlerden en önemli beklentimiz sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Sözleşmeli tarımsal üretimin, hem üretici açısından hem de sanayici açısından birçok faydası var. Sektörün her bir parçasının bu konuya destek vermesi büyük önem taşıyor” dedi.

TARIM VE SANAYİ BİR BÜTÜNÜN PARÇASI

Tarım ve sanayi sektörlerinin bir bütünün parçaları olduğunu ifade eden Yumaklı, 2002’den bu yana tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmek adına şimdiye kadar 93 bin projeye yaklaşık 95 milyar lira hibe ödemesi yaptıklarını ifade etti. Çiftçiyi üretime teşvik etmek için 1,6 trilyon lira tarımsal destek verildiğini söyleyen Yumaklı, 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ederek, ekonomiye 31 milyar dolarlık katkı sağladıklarını dile getirdi.Yumaklı, “Türkiye, 69,2 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa’da 1. Dünya’da ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor” dedi.

PROJELERE 2,4 TRİLYON LİRA AKTARDIK

Son 10 yılda; pandemiden savaşlara, afetlerden iklim değişikliği ve nüfus artışına kadar birçok risk faktörü ile karşı karşıya kaldıklarını belirten İbrahim Yumaklı, “2050 yılında bu günden yüzde 70 daha fazla gıdaya yüzde 55 daha fazla suya gereksinim duyacağız. Bunun için de güçlü bir tarım ve güçlü bir sanayi sektörüne daha çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. Su ve sulama alanında 2,4 trilyon lira kaynak aktararak 10 binden fazla projeye imza attıkları bilgisini veren Yumaklı, “Su verimliliği tedbirlerinin uygulanmasıyla, sanayide yüzde 50 oranında su kazanımı sağlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

12 MADDELİK PLAN HAZIR

Sanayi sektöründe ortak hedef için 12 adet temel eylem adımından oluşan Endüstriyel Su Verimliliği Eylem Planı’nın hazırlandığını ifade eden Yumaklı, bu plan içinde; OSB’lerde alternatif su kaynaklarının yaygınlaştırılması; su kullanımlarına yönelik ölçüm, izleme, otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi; atıksu geri kazanımının yaygınlaştırılması gibi hedeflerini yer aldığını vurguladı.

Erdal Bahçıvan

Su otoyolları oluşturmalıyız

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Tarım herkesin hayatına dokunuyor” dedi. Türkiye'nin, artık tarımla ilgili güven veren bir veri setini oluşturması gerektiğinin altını çizen Erdal Bahçıvan, “Tarım ürünlerinin daha verimli taşınması için deniz ve demir yolu lojistiğinin de mutlaka Türkiye’nin gündemine girmesini çok önemli görüyoruz” diye konuştu. ‘İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu’nu da değerlendiren Bahçıvan, “Verimliliği artırmak için Türkiye’de suyun bol olduğu yerlerden az olan yerlere, ‘su otoyolları’ diyebileceğimiz kanallar oluşturabilmeliyiz” dedi.

Su kullanımının yüzde 77’si tarımda

Toplantıda tanıtımı yapılan ‘İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu’na göre Türkiye’de su kullanımının yüzde 77’si tarımsal sulamada, yüzde 12’si içme ve kullanma suyu, yüzde 11’i sanayide gerçekleşti. Oluşan su talebinin azaltılması için de önerilerin yer aldığı raporda, ortalama kişi başına kentsel atıksu üretiminin 200 L/kişi(gün) olduğu Türkiye’de, endüstriyel su ihtiyacı için kentsel atıksu kullanımının yüksek bir potansiyeli bulunduğu ifade edildi.







