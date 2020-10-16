Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türk yatırımcılara çağrı Tataristanı çıkış noktası olarak görün
İŞ DÜNYASI

Tataristan'dan Türk yatırımcılara çağrı

Türk yatırımcılara çağrı: Tataristan'ı çıkış noktası olarak görün

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov Türk firmalara çağrı geldi. Minnihanov, Tataristan'da 2 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan Türk firmalarına Tataristan'ı, Rusya ve Avrasya ekonomik bölgesine çıkış noktası olarak görmelerini teklif etti.

Haber Merkezi AA
Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov
Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristan'da Türk firmalarının 2 milyar dolardan fazla yatırımının bulunduğunu belirterek, "Türk firmalarına, Tataristan'ı, Rusya ve Avrasya ekonomik bölgesine çıkış noktası olarak görmelerini teklif ediyoruz." dedi.

Minnihanov, İzmir programı kapsamında İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen "İzmir-Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği Toplantısı"na katıldı.

Buradaki konuşmasında, iki ülke arasındaki iş birliklerinin gelişmesine özel önem verdiklerini söyleyen Minnihanov, iş birliklerinin gelişmesiyle Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de büyüdüğünü ifade etti.

Minnihanov, Tataristan ve Türkiye'deki 18 belediyenin kardeş şehir anlaşmasıyla yakın ilişki içinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile Tataristan arasında düzenli uçak seferlerinin olduğunu hatırlatan Minnihanov, "Türkiye, Tataristan'ın önemli bir yurt dışı partneridir. Tataristan'da Türk firmalarının 2 milyar dolardan fazla yatırımı bulunuyor. Pek çok Türk şirketi başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Tataristan'ın Rusya Federasyonu içinde petrokimya, otomotiv, elektronik ve tarım sanayisi alanlarında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Minnihanov, "Türk iş çevrelerinin bundan sonra da Tataristan'da projeler geliştireceğini ümit ediyoruz. Türk firmalarına, Tataristan'ı, Rusya ve Avrasya ekonomik bölgesine çıkış noktası olarak görmelerini teklif ediyoruz." diye konuştu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Tataristan'ın Türk yatırımcılar tarafından en çok tercih eden bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı
EKONOMİ
Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı

Bu toplantının ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu yansıyacağına inandığını belirten Özgener, bugün imzalanacak mutabakat zaptı ile "Türkiye-Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu"nun kurulacağını bildirdi.

Özgener, göreve yeniden seçildikten sonra ilk ziyaretini İzmir'e gerçekleştiren Minnihanov'a teşekkür ederek, "İzmir ile Tataristan arasındaki bu değerli buluşmanın önümüzdeki dönemde çok önemli iş birliklerine dönüşeceğine inanıyorum." dedi.

  • Toplantının bitiminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Turizm Destek Paketi geliyor: Bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak
EKONOMİ
Turizm Destek Paketi geliyor: Bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak

İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza attı: 'Sıfır atık' belgesi aldı
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza attı: 'Sıfır atık' belgesi aldı
Abone Ol Google News
Popülerlikle eşdeğer

Popülerlikle eşdeğer

​Estetik skandallarına rağmen güzelleşme arzusu bitmek bilmiyor.
Yunanistandaninsanlık dışı hareket

Yunanistan'dan
insanlık dışı hareket

Sığınmacıları sağır edecek cihaz yerleştirdiler.
Suudi Arabistanın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiyeye destek yağıyor

800 km ötedeki hedefi vuracak..

Bir futbolcu pozitif!

Bir futbolcu pozitif!

Trabzonspor'da koronavirüs vakasına rastlandı.

Kılıçlı sahnede korkutan kaza

Kılıçlı sahnede korkutan kaza

Oyuncu Ekin Koç apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yezidileri ön safta savaştırıyor

Yezidileri ön safta savaştırıyor

​Ermenistan, Dağlık Karabağ'da savaşacak yeni birlik kurdu.

Türkiye'nin tarihi gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.