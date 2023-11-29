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Ekonomi

TCMB Başkanı Erkan Dünya Bankası ve IFC yönetimiyle görüştü: 35 milyar dolarlık kaynak sağlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Dünya Bankası Türkiye'ye mevcut 17 milyar dolarlık finansmana ek olarak 18 milyar dolar daha finansman sağlayacak.

13:36 - 29/11/2023 الأربعاء
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TCMB Başkanı Erkan, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

TCMB Başkanı Erkan, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Görüşme bugün İstanbul'da gerçekleştirildi.


Görüşmede; Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Asya Bölgesi Altyapı Yatırımları Başkanı Wiebke Schloemer de yer aldı.


Dünya Bankası Türkiye'ye mevcut 17 milyar dolarlık finansmana ek olarak 18 milyar dolar daha finansman sağlayacak.



Fon vurgununda yeni detaylar: Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş
Fon vurgununda yeni detaylar: Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş

Türkiye'nin gündeminde olan fon vurgunu soruşturmasında bir tanığın daha ifadesine ulaşıldı. Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın müştekilerden iş adamı İsmail İbrahim Çağlar’ın iş yerine 2 milyon 910 bin dolar parayı Erzan’ın bir dönem sevgilisi olan avukat Candaş Güral’ın getirdiği ortaya çıktı. Dosyada tanık olarak dinlenen Çağlar’ın sekreteri Sanem Oktay, "Patronum İsmail İbrahim Çağlar beni telefonumdan arayarak, avukat Candaş Gürol’un bana bir çanta getireceğini ve bu çantayı alarak Seçil Erzan’a çantayı teslim etmem gerektiğini söyledi" dedi. Oktay ifadesinde Erzan’ın çantayı almaya bir kadınla geldiğini ve bu kadından şüphelendiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın geldiği araç içerisinde bir bayanın olduğunu fark ettim. Bu bayan araçtan hiçbir zaman inmedi ve hiç konuşmadı. Ben araçta bulunan bayan dikkatimi çektiği için gözlem yoluyla bayanı kısaca inceledim" şeklinde konuştu.




#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#Hafize Gaye Erkan
#Dünya Bankası
#Uluslararası Finans Kurumu
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