Tek tek izaha çağrılacaklar: Maliye beyanı ile hasılatı uyuşmayanlar için düğmeye bastı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, beyan ettiği geliri ile hasılatı arasında yüzde 20 fark oluşan mükellefleri izaha çağıracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, beyan ettiği geliri ile hasılatı arasında yüzde 20 fark oluşan mükellefleri izaha çağıracak.

Yapılan sözleşmeler kapsamında, belirli bir süre işverene bağlı çalışılması, belirlenen performans ve benzeri kriterlerin sağlanması kaydıyla hizmet erbabına, işverenin veya grup şirketlerinin pay senetlerinden bedelsiz veya indirimli satın alma hakkı verilebilecek.

Yapılan sözleşmeler kapsamında, belirli bir süre işverene bağlı çalışılması, belirlenen performans ve benzeri kriterlerin sağlanması kaydıyla hizmet erbabına, işverenin veya grup şirketlerinin pay senetlerinden bedelsiz veya indirimli satın alma hakkı verilebilecek.

Düzenlemeye göre, hizmet erbabına bazı koşulları yerine getirmesi kaydıyla ücret istisnası sağlanacak.

Düzenlemeye göre, hizmet erbabına bazı koşulları yerine getirmesi kaydıyla ücret istisnası sağlanacak.

Bir başka düzenlemeyle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, teknogirişim şirketi niteliğini haiz işverenlerce, hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerinin verildiği tarihteki rayiç değerinin, hizmet erbabının o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutuldu.