Tek tek izaha çağrılacaklar: Maliye beyanı ile hasılatı uyuşmayanlar için düğmeye bastı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark çıkan mükellefler için düğmeye bastı. Buna göre Maliye, beyan ettiği geliri ile hasılatı arasında yüzde 20 fark oluşan mükellefleri izaha çağıracak. Yoklama yapılacak mükellefleri belirlemek için risk analizleri gerçekleştirilecek. Söz konusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bir başka düzenlemeyle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, teknogirişim şirketi niteliğini haiz işverenlerce, hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerinin verildiği tarihteki rayiç değerinin, hizmet erbabının o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutuldu.
İstisnadan yararlanma şartları neler?
Söz konusu istisnanın hizmet erbabına pay senetlerinin verildiği tarihin içinde bulunduğu dönemde uygulanması esas olacak. Bu pay senetlerinin belirli bir süre elde tutulması gerekecek.
Hasılatı farklı çıkan mükellef izahını yapacak
Tebliğle, ticari veya serbest meslek faaliyetleri yönünden mükellefiyeti olanların gerçek hasılatlarının tespitine yönelik vergi güvenlik müessesi oluşturuldu.