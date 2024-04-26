THY 2023 yılında 83,4 milyon yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı

'2033 Butikten Zirveye' misyonuyla yurt içi ve yurt dışı yatırımlara devam ettiklerini ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşarak hedeflerimize adım adım yaklaştığımızdan bir kez daha emin olduk. Bugün, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak global uluslararası trafikte azalan talebe rağmen, yolcu sayımızda büyük bir artış kaydettik. Bu büyük başarıyı elde eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve Türk Hava Yolları ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte ülkemizi dünyada gururlandırmaya devam edeceğiz” dedi.