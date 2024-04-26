|
Ekonomi

THY 2023 yılında 83,4 milyon yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı

Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılında taşıdığı 83,4 milyon yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı. '2033 Butikten Zirveye' misyonuyla yurt içi ve yurt dışı yatırımlara devam ettiklerini ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Birlikte ülkemizi dünyada gururlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

00:39 - 26/04/2024 Cuma
DHA
Türk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY)

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) 2023 yılında taşıdığı 83,4 milyon yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı.

2023 yılı yolcu verilerini paylaşan THY, söz konusu yılda yolcu sayısını yüzde 16,1 arttırarak 83,4 milyon yolcuya ulaştı. İç hatlarda yüzde 19,1, dış hatlarda ise yüzde 14,4 artış meydana geldi.

"Birlikte ülkemizi dünyada gururlandırmaya devam edeceğiz"

'2033 Butikten Zirveye' misyonuyla yurt içi ve yurt dışı yatırımlara devam ettiklerini ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşarak hedeflerimize adım adım yaklaştığımızdan bir kez daha emin olduk. Bugün, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak global uluslararası trafikte azalan talebe rağmen, yolcu sayımızda büyük bir artış kaydettik. Bu büyük başarıyı elde eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve Türk Hava Yolları ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte ülkemizi dünyada gururlandırmaya devam edeceğiz” dedi.



#Türk Hava Yolları
#THY
#Yolcu
#Rekor
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
90 bin taşeron işçiye kadro çalışmasında son durum: Kamuya alımlar torba yasada var mı, yasa Meclis'ten geçti mi?