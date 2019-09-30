THY görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kameralara yansıdı

Memur ve yolcunun deprem anında masa altına girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da geçen perşembe günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul Havalimanı'nda da hissedildi. Sarsıntı anında, çalıştığı masanın altına giren yolcu hizmet memuru bir yolcuyu da masanın altına soktu.

OYNAT 00:00 THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu İstanbul'da yaşanan deprem sırasında THY Yer Hizmetleri görevlisi, uçuş işlemleri için bekleyen kadın yolcuyu yanına alarak bankonun altına girdi. Güvenlik kamera görüntülerini twitter hesabında yayınlayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuyu koruma altına alan TGS görevlisini tebrik etti. BiP'te paylaş

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Memur ve yolcunun deprem anında masa altına girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, hizmet memurunun yolcuyu korumaya çalıştığı o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

DHA Sarsıntı anında, çalıştığı masanın altına giren yolcu hizmet memuru bir yolcuyu da masanın altına soktu.

Ekşi videoya, "Yolcumuz her zaman bize emanet! Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler.. Yüreğinize sağlık." notunu düştü.