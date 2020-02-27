Ekonomi THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycıdan bilet iadesi açıklaması Mayıs ayına kadar ücretsiz
İŞ DÜNYASI

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan bilet iadesi açıklaması: Mayıs ayına kadar ücretsiz

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan bilet iadesi açıklaması: Mayıs ayına kadar ücretsiz

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Koronavirüs nedeniyle Nahiçvan uçuşlarının durdurulduğunu, Seul uçuşlarının ise azaltıldığını açıkladı. Virüse karşı tedbirleri aldıklarını vurgulayan Aycı, iptal edilen seferlerle ilgili yolculara Mayıs ayına kadar ücretsiz bilet değişimi ve iadesi kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı İstanbul Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Havacılık sektöründeki Koronavirüs önlemlerini değerlendiren Aycı, “Uzun süreden sonra ilk defa pandemik bir duruma doğru giden bir virüs söz konusu. Belki Dünya Sağlık Örgütü bunu ilerleyen dönemde pandemik bir hastalık olarak ilan edebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün aldığı karar neticesinde acil durum ilan etmişti. Bu virüsle alakalı olarak Çin uçuşlarımızı durdurmuştuk. Arkasından İran geldi. Pazartesi günü itibariyle Sağlık Bakanımızın açıklamasıyla durduruldu. İki ülkenin kendi vatandaşları almak konusunda birer uçak kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

“Uçağın Ankara’ya inmesinin daha uygun olacağı kanaati oluştu”

İran’daki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilmesinin sürebileceğini vurgulayan Aycı, “Salı günü bir uçağımız Türkiye’ye getirildi. Aynı akşam İran vatandaşları da buradan götürüldü. Salı günü bu uçakla ilgili ciddi anlamda takibini yaptı herkes. Uçak oradan tahliye için Türk vatandaşların alarak havalandı. İran’dan kalkan uçağımızda bizim mürettebatımız belli riskler gördüklerini ifade ettiler. Bu riskleri haber verdikten sonra biz de sağlık bakanlığı ile temasa geçtik. Uçağın Ankara’ya inmesinin gözlem altına alınma koşulları bakımından daha uygun olduğu kanaati oluştu. Bunun üzerine Ankara’ya indirdik. Bakanlığımızın gözetimi çerçevesinde hastaneye alındılar yolcularımız” şeklinde konuştu.

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“Seul seferlerimizi azalttık, Nahiçvan uçuşumuzu geçici olarak durdurduk”

  • THY’nin virüs tehdidi nedeniyle bazı ülkelere olan seferlerini azalttığını hatırlatan Aycı, “Seul’den bazı seferlerimizi azalttık. Nahçivan uçuşumuzu durdurmuş bulunuyoruz geçici bir süre için. Riskin bertaraf edildiğini gördüğümüz zamana kadar bazı yerleri geçici olarak durduruyoruz. İran’ı da sıkı takip ediyoruz.

Oradan da yeni tahliyeler gerektiğinde yine gerekli tahliye işlemlerini olabilir. Bu zamana kadar seferlerimiz durdurulmuştur. Önümüzdeki dönemde yine dikkatli biçimde 12 risk ülkesi var şu anda. Bu 12 ülke ile alakalı olarak gerekli uçaklarımızda dezenfekte işlemlerini dikkatle yapıyoruz. Yolcu ve ekiplerimiz için gerekli maske ve benzeri tedarikleri alıyoruz. Bu konuda uçağımızda bilgilendirmeler yapıyoruz. Mürettebatımıza, istasyonlarımıza, yöneticilerimize eğitim verildi” diye konuştu.

DHA
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı İstanbul Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

“Umre uçuşları durduruldu”

Suudi Arabistan’ın umre uçuşlarını durdurma kararını değerlendiren Aycı, “Suudi Arabistan umre uçuşlarını durdurdu. 22 ülkelik bir liste hazırlayarak buradan her türlü vizeye sahip uçuşları durdurdu. Suudi Arabistan’a şu an daha sınırı uçun söz konusu. Bugün uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Dönüşte Türk vatandaşlarımı alarak uçaklarımız dönecek. Umre uçuşları kapatıldı. Biz de bu 22 ülkeye yönelik çalışmaları yapıyoruz. Buradan gelenleri şu an Suudi Arabistan’a göndermiyoruz. Bu çalışmalar yaparken alınan kararlara hızla uyum gösteriyoruz. Hızlı şekilde bunu yorumluyoruz. Bu kararlara göre filomuzu yönlendiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

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“Mayıs ayına kadar ücretsiz bilet değişimi ve bilet iadesi yapıyoruz”

Koronavirüs nedeniyle azaltılan ve iptal edilen seferler konusunda yolculara bilet değişimi ve iadesi konusunda kolaylıklar sağladıklarını söyleyen Aycı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bütün bu bilet değişim veya iadelerini son derece kolaylaştırdık. Bir ücret talep etmeden Mayıs ayına kadar olan bütün bu biletleri değiştirmek konusunda, bileti açığa almak konusunda, bedelini geri ödemek konusunda tüm yolculara gerekli kolaylığı gösteriyoruz. Yolcularımızı yormadan mümkün olduğunca en kısa şekilde biletlerinde değişimleri yaparak onların kendilerini rahat hissetmelerini sağlıyoruz”

“Virüs büyük risk, daha riskli olan tedbirsizlik”

Koronavirüs’ün büyük bir risk oluşturduğunu anlatan Aycı, ancak bundan daha büyük olan riskin tedbirsizlik olacağını kaydetti.

THY’nin Ocak ve Şubat aylarındaki doluluk oranlarını da açıklayan Aycı, “Ülkemiz için zor bir yıl başladı afetlerle başladı. Havacılıkta karşılaşabilecek en önemli risklerle Şubat ayında karşılaştık. Halbuki Ocak ayı ciddi bir artışa başladı. Yüzde 80.6 doluluk oranı ile başladık. Dıştan dışa transfer yolcularımızda yüzde 4.1 artış oldu. Dış hat yolcusunda ki artışımız ise yüzde 18 mertebesinde oldu. Tüm yolcular bakımından ocak ayın artışımız yüzde 10 oldu. Şubat’ın ilk yarısı da oldukça aynı durumda geçti. Şubat ikinci yarısı virüs nedeniyle düşüşler meydana geldi. Bunun da önümüzdeki dönem yansımalarını göreceğiz. Bir ekonomik etkisi olacak. Elbette bu etki bilançomuza yansıyacaktır. Bunun hesaplamalarını da yapıyoruz” dedi.


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