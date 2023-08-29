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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat Bağdat'ta: Her alanda ilişkiler üst seviyelere çıkarılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat önde gelen iş dünyası temsilcilerinin de katılımlarıyla Bağdat'a ziyarette bulundu. Dost ve kardeş Irak ile ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere her alanda ilişkileri çok daha üst seviyelere çıkartacaklarını bildirdi.

00:46 . 29/08/2023 Salı
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim

Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağdat ziyaretine Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim ile ikili bir görüşme gerçekleştirerek başladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcilerinin de katılımlarıyla gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, karşılıklı yatırımları ve ticaret hacmini daha da güçlendirmeye yönelik atılabilecek somut adımları ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Gümrükler, ithalat ve standardizasyon alanındaki beklentilerimizi aktarma fırsatı bulduk. Ayrıca, Irak'ın altyapı ve üstyapısının inşasında, Irak'ın planladığı yeni şehirler ve yeni bölgelerin imarında müteahhitlerimizin sağlayabileceği katkılar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Dost ve kardeş Irak ile ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkaracağız."



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Irak
#Bağdat
#Muhammed Ali Temim
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