Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi: 26 milyon ürün denetlendi 2 milyar 99 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığının bu yıl Ocak-Ağustos dönemi 8 aylık piyasa denetim bilançosu belli oldu. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele, fiyat etiketi ve tüketicin korunması kapsamında yaklaşık 372 bin firma ve 23,2 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1 milyar 869 milyon TL idari para cezası uygulandı.





FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMADI





Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:





"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2025 yılı 1 Ocak – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde toplamda 371 bin 525 firma ile birlikte 23.221.447 ürün denetlenerek 1.869.128.236 TL idari para cezası uygulanmıştır.









STOKÇULUK DENETİMLERİ SIKLIKLA DEVAM ETTİ: 12 MİLYON CEZA KESİLDİ





Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz Tarafından, Haksız Ticari Uygulamalar Başta Olmak Üzere Stokçuluk, Fahiş Fiyat Kapsamında 2025 Yılı Ağustos Ayında 8.957 Firma Denetlenerek 12,2 Milyon TL Ceza Uygulandı. Böylece 2025 Yılının İlk 8 Ayında Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı 725 Milyon TL’yi Aştı.





Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından 2025 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 77.405 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 3.138 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 725.815.015,14 TL idari para cezası uygulanmıştır.





İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290.172.370,58 TL, fahiş fiyat kapsamında 254.574.435,00 TL, kuyum sektörü denetimlerinde 17.938.653,00 TL, emlak sektörüne 47.948.970,00 TL, Otomotiv sektörüne ise 87.501.489,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.















