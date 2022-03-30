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Ekonomi TİM Başkanı İsmail Gülle Yabancı alıcıların Türkiye ilgisi zirvede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİM Başkanı İsmail Gülle: Yabancı alıcıların Türkiye ilgisi zirvede

2022’nin birçok konuda değişime şahitlik edeceğimiz bir yıl olacağını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracattaki yükselişle beraber küresel ticarette yeni bir ligdeyiz. Bu ay, İsrail ve İspanya’da gerçekleştirdiğimiz toplantılarda gördük ki alıcıların Türk ürünlerine ciddi bir ilgisi var” dedi.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
​TİM Başkanı İsmail Gülle: Yabancı alıcıların Türkiye ilgisi zirvede
Toplantıda bölge ekonomisinin dinamiklerini değerlendirmek ve ihracattaki payını artırmak amacıyla bölge ihracatçıları ile istişarelerde bulunuldu. Toplantının ardından düzenlenen Denizli İhracatçılar Birliği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni ile sektörlerinde en çok ihracat gerçekleştiren başarılı firmalara ödülleri verildi.

Üretim, istihdam ve ihracatla çarkların dönmesine büyük katkı veren ihracatçılar Denizli’de bir araya geldi. 2022’de 250 milyar hedefine ulaşmak için çalışmalarını Anadolu’da yoğunlaştıran Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekonominin dinamiklerini değerlendirmek ve ihracattaki payını artırmak amacıyla Denizli’de bölge ihracatçılarıyla buluştu. Burada konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle; yurt dışına giden ticaret heyetlerinin, ihracatçı sayısını ve pazar çeşitliliğini artırmaya ciddi katkı sağladığını söyledi.

  • Pandemiye rağmen 74 ülkede gerçekleştirdikleri 100 sanal, 15 fiziki ticaret heyetiyle ihracatçıları dünya ile buluşturduklarını belirten Gülle, “Bu ay, İsrail ve İspanya’da gerçekleştirdiğimiz heyetlerde gördük ki alıcıların Türk ürünlerine ciddi bir ilgisi var. Bu ilgi, bizleri önümüzdeki dönem adına daha da heyecanlandırdı” dedi.

ALTYAPISINI OLUŞTURDUK

2022’nin, birçok anlamda değişime tanık olunacak bir yıl olacağına işaret eden Gülle şunları kaydetti: “İhracatımızdaki yükselişle beraber küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz. Yeni dönemde hem stratejimizi hem ihracata bakış açımızı niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz. İhracatta sürdürülebilir bir sistem kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız. Bunun altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attık.”

DENİZLİ’DEN 64 ÜLKEYE İHRACAT REKORU

  • TİM Başkanı Gülle, Denizli’de 14 sektörün en yüksek ihracatını 2021’de gerçekleştirdiğini kaydetti. Gülle, “İlimiz, geçtiğimiz yıl tam 64 ülkeye ihracat rekoru kırdı. Bu yılın ilk 2 ayında ilimiz ihracatçıları, yüzde 19’luk artışla 730 milyon dolar ihracata imza attı. Denizli’nin ihracatı 4.5 milyar doları aştı” diye konuştu.

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