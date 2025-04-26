TMSF güvencesiyle inşa edildi: Ataşehir Modern'de ilk ev sahipleri konutlarına yerleşti

Modern yaşamın tüm gereksinimlerine cevap veren proje, hem estetik mimarisi hem de sunduğu sosyal olanaklarla dikkati çekiyor. Toplamda 979 konut ve 44 ticari bölüm olmak üzere 1023 bağımsız bölümden oluşan Ataşehir Modern'de site sakinleri, 1514 araçlık geniş otopark kapasitesiyle park sorunundan tamamen uzak bir yaşam sürebiliyor.

Projede farklı yaşam tarzlarına hitap eden 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 daire seçenekleri bulunurken, farklı büyüklükteki konut tipleri, gerek geniş, gerek çekirdek aileler, gerekse bireysel yaşamı tercih edenler için ideal çözümler sunuyor.

Betonarme karkas sistemle inşa edildi

Sağlamlığı ve güvenliğiyle de ön plana çıkan Ataşehir Modern projesi, TSE, güncel deprem, ısı ve yangın yönetmeliklerine uygun şekilde tasarlanarak radye temel ve betonarme karkas sistemle inşa edildi.

Güvenlik kriterlerinin en üst limitleri dikkate alınarak, temellerde C40, kolon ve kat döşemelerinde ise C50 beton sınıfı kullanılarak yüksek dayanıklılık sağlanırken tüm parsellerin zemin etütleri detaylı şekilde tamamlanarak bu raporlar projelendirme sürecinde etkin bir şekilde kullanıldı.

İstanbul Finans Merkezi'ne 2,5 kilometre mesafede yer alan Ataşehir'in merkezindeki söz konusu projeden TEM Otoyolu'na 3 kilometre, çevre yoluna 3,3 kilometre gibi kısa sürelerde ulaşım sağlanabiliyor.

Proje bünyesinde açık ve kapalı yüzme havuzları, açık çocuk havuzları ve güneşlenme alanları, fitness alanları, çok amaçlı stüdyolar ve etkinlik alanları, sauna ve buhar odaları, masa tenisi, yarı açık basketbol sahası, çocuk oyun alanları gibi birçok olanak yer alıyor.

Projede farklı tipteki konut ve ticari alanlar için satışlar devam ediyor.







