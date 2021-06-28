Ekonomi TMSF Sürat Kargo ve Lojistik ile Nurkay Makinayı satışa çıkardı
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TMSF Sürat Kargo ve Lojistik ile Nurkay Makina'yı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'in ardından Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Sakarya'daki varlıklarını da satışa çıkardı. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
TMSF Sürat Kargo ve Lojistik ile Nurkay Makinayı satışa çıkardı
Foto/arşiv

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Nurkay Makina'nın Sakarya'da bulunan gayrimenkullerinin yanı sıra makine, ekipman, demirbaş, araçlar ve stoklarıyla birlikte 6 parselde kurulu bulunan fabrika binası ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki haklarından (marka ve endüstriyel tasarımlar) oluşuyor.

Muhammen bedeli 15,8 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 3 Ağustos 2021'de saat 13.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik’i satışa çıkarıldı. TMSF’nin aldığı satış kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi;

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verilen karar ile kayyım olarak atanmış;

Muhtelif Fon Kurulu Kararları ile “Sürat Kargo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile “Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün oluşturulmasına ve bilahare “Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” adı altında birlikte satışına karar verilmiş olup,

Bahse konu bütünlük, Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

  • Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 325 milyon TL’dir.

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